Montero critica Sánchez per no trencar relacions amb Israel i demana el vot per frenar l'ascens de l'extrema dreta a Europa

En l'acte central de campanya per a les eleccions europees del 9 de juny, la cap de llista de Podemos, Irene Montero, ha criticat la doble moral de Pedro Sánchez per trencar relacions amb l'Argentina arran de les acusacions de Milei a la seva dona, Begoña Gómez, però ser incapaç de fer-ho amb Israel. "Què lliga el Govern d'Espanya amb el govern genocida de Netanyahu? Quins interessos hi ha per mantenir la complicitat?".

Després de superar uns momentanis problemes tècnics de so que han endarrerit l'inici de l'acte celebrat aquest dissabte a la plaça Josep Maria Huertas, al barri del Poblenou de Barcelona, l'exministra d'Igualtat també ha demanat al president Sánchez que sol·liciti a les Nacions Unides el desplegament dels "cascos blaus a Palestina" per protegir els civils del "genocidi".

Segons Montero, aquestes eleccions europees "van de principis morals i ideològics" i, per això, ha criticat la "hipocresia" de la socialdemocràcia i del PSOE per pactar amb Ursula von der Leyen "a canvi d'un càrrec per a Teresa Ribera". "Von der Leyen permetrà que la feixista de Meloni governi a Europa", ha lamentat, i ha assegurat que la seva formació necessita força a les urnes per frenar l'ascens de l'extrema dreta i per defensar la "vida" i els "drets humans".

Durant el seu discurs, la candidata de Podemos també ha afirmat que volen estar "orgulloses de no haver mirat cap a una altra banda" quan s'estan cometent atrocitats i ha carregat contra Josep Borrell per dir que les guerres "es guanyen al camp de batalla": "Com pot ser que menyspreï la tasca per la qual ha estat elegit, ser cap de la diplomàcia i apostar per la pau?".

En joc el model social europeu

Coincideix amb Montero la coordinadora de Podem Catalunya, Conchi Abellán, que ha apuntat que "hi ha dos models sobre la taula". D'una banda, l'Europa que defensa "la guerra, les retallades i que els serveis públics han de ser un privilegi" i, d'altra banda, l'Europa que advoca per la redistribució de la riquesa, la justícia social i la pau. "És imprescindible que tota l'esquerra surti a votar unida i tingui clar el seu projecte", ha apuntat aquest dissabte.

Per la seva part, l'exministra de Drets Socials i secretària general de Podemos, Ione Belarra, ha celebrat l'amnistia i ha criticat els "sectors reaccionaris" per posar en dubte una llei que s'ha aprovat "democràticament" al Congrés.

Així mateix, també ha apel·lat a la "necessitat d'anar a votar" en aquestes eleccions per continuar avançant en drets: "Encara que el PSOE hagi llençat la tovallola, nosaltres no ho hem fet, estem aquí i estem decidides a tirar endavant els canvis socials malgrat l'alt preu que ens han fet pagar".

En l'acte a Barcelona també han intervingut la número dos a la llista de Podemos per les eleccions europees, Isabel Serra, i la novena candidata, Mar Cambrollé.