Montilla alerta sobre "els intents que hi haurà de dinamitar el procés de reconciliació" a Catalunya

José Montilla dona suport a l'estratègia política del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per impulsar l'amnistia. L'expresident de la Generalitat creu que "el camí correcte" és "rebaixar la tensió i tornar a la política el que no hauria d'haver sortit mai de la política". Tot i això, en una entrevista a El Nacional.cat ha alertat sobre els intents "que hi ha i que hi haurà per dinamitar aquest procés de retrobada i reconciliació" a Catalunya. Una atacs que diu que provenen de l'entorn polític i social de PP i Vox.

L'expresident ha qualificat "d'esotèric" el pronunciament dels jutges del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la Llei d'amnistia. "Hi ha països en què això no ho veuríem", afegeix.

José Montilla també posa sobre la taula el cost de "la no amnistia". "L'amnistia és coherent amb el camí que es va començar a transitar la legislatura passada amb la creació de la taula de diàleg i els indults". Sense amnistia, Montilla preveu que amb els sumaris que hi ha en marxa, "d'aquí un, dos, tres anys de manera escalonada podrien entrar a la presó una altra vegada quatre, dotze o vint persones". "Això seria bo per superar la divisió entre catalans? Jo crec que no", pregunta i auto respon l'expresident.

"No ho tornaran a fer"

Montilla també ha augurat que l'independentisme no repetirà un embat com el del 2017. "Malgrat el que diguin, jo crec que no ho tornaran a fer", assenyala José Montilla sobre la promesa de certs sectors de l'independentisme de no abandonar el seu propòsit. "Puc entendre que hi ha gent que ho digui", destaca el president en referència al discurs que prenen alguns líders "perquè si no haurien d'explicar als seus algunes coses més".

L'expresident creu que el Procés va originar una "divisió social" entre catalans i ha apuntat que en aquests moments l'objectiu ha de ser intentar superar això.



"Un altre tripartit és impossible"

Pel que fa a un possible referèndum acordat, Montilla diu que abans de reclamar-ho a l'Estat, caldria "acordar-lo aquí". Per l'expresident, els partits independentistes "són molt importants, però són una part de Catalunya, i a vegades ho obvien i pensen que representen tothom". "No representen tothom. Representen una part, com els altres representen a una part també", subratlla.



Sobre la possibilitat d'un altre tripartit, Montilla creu que és "impossible" perquè, segons ell, Catalunya està en un altre moment, els partits han canviat i el país ha canviat.

En preguntar-li sobre la immigració a Catalunya, ha dit que ara és un tema "més complex" perquè s'han de gestionar més coses com a religió, la llengua, la cultura i les tradicions, però ha afirmat textualment que és la Catalunya del futur i que segur que se sabrà integrar de manera adequada.