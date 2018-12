Montilla, cinquè dirigent del PSC que visita els presos polítics

Les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses s'han convertit els darrers mesos en escenaris d'una gran activitat política. Dirigents de nombroses formacions s'hi han apropat per visitar els presos i preses independentistes que hi estan tancats des de l'estiu. La de Lledoners, situada a Sant Joan de Vilatorrada (Bages), ha esdevingut un dels grans epicentres de la política catalana, atès que entre els seus presos hi ha l'exvicepresident Oriol Junqueras, els exconsellers Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'ANC i impulsor de la Crida, Jordi Sànchez. I a poc a poc, hi han acudit representants de totes les tendències polítiques del Parlament, amb les úniques excepcions de Ciutadans i PP. L'últim exemple l'ha donat l'expresident de la Generalitat i actual senador del PSC, José Montilla.



Segons ha avançat Nació Digital, Montilla va visitar recentment Lledoners per reunir-se amb el president d'ERC, Oriol Junqueras. L'expresident autonòmic, però, no ha fet pública la seva visita a Lledoners, tot i que ha acabat transcendint als mitjans. Més enllà de la importància pels càrrecs que ha ostentat -primer secretari del PSC i president de la Generalitat- la presència de Montilla a Lledoners també és destacada perquè suposa un pas endavant en la relació dels socialistes catalans amb els presos. El primer secretari del partit, Miquel Iceta, ha reiterat en diverses ocasions que no pensa visitar els presos polítics justament perquè se'n faria una lectura política.

En una entrevista recent al diari Ara, Iceta va afirmar que els socialistes que sí que han visitat els presos ho han fet perquè "creuen que la seva relació amb les persones preses ho recomana, perquè els surt de dins i també per mantenir una relació amb persones que tenen una autoritat política". Ràpidament, però, aclaria que "intentem que aquestes visites siguin privades i no donar-los contingut polític, que ningú pugui pensar que estem d’acord amb el que van fer".



A banda de Montilla, els altres dirigents del PSC que han visitat els presos són el diputat Carles Castillo, el regidor de Barcelona Jaume Collboni i els alcaldes de Cornellà de Llobregat, Antoni Balmón, i de Sant Joan Despí, Antoni Poveda. El primer a fer-ho va ser Castillo, diputat per Tarragona, que ja va anar a la presó d'Estremera (Madrid) per veure Oriol Junqueras, amb qui manté una bona relació des que van coincidir al Parlament. Castillo també ha anat a Lledoners. Collboni també va anar a Estremera, en el seu cas per trobar-se amb Joaquim Forn, amb qui va compartir anys a l'Ajuntament de Barcelona, on Forn va ser un dels pesos pesants de l'antiga CiU durant anys. Els dos van emmarcar la visita en la seva vida privada.

Balmón i Poveda, dos dels grans barons metropolitans del PSC, van anar a Lledoners a principi de novembre i també van emmarcar la trobada, fonamentalment amb Oriol Junqueras, com una "visita privada". El líder d'ERC havia demanat veure Balmón, un dels dirigents del PSC més ben connectats amb la direcció del PSOE, que va anar-hi acompanyat de Poveda, primer secretari del partit al Baix Llobregat. Balmón va explicar que havien parlat de la situació política i havien contrastat opinions, però que no van acudir-hi com a "ambaixadors de ningú ni a buscar contrapartides". També va afegir que va ser "una conversa llarga i molt fluida", ja que sempre han mantingut una bona relació. En qualsevol cas, nombroses personalitats no independentistes s'han reunit amb els presos.