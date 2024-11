Montserrat exhibeix els seus mil anys al Palau Robert de Barcelona

Fa mil anys, uns monjos procedents de Ripoll van fundar el monestir de Montserrat. No podien imaginar que deu segles més tard aquell lloc continuaria existint, després d’haver estat a punt de desaparèixer. I encara menys que es convertiria en el santuari més emblemàtic de Catalunya. Una exposició al Palau Robert de Barcelona commemora els mil anys d’història de la seva fundació i es podrà visitar fins al 6 de gener.



"Montserrat, 1.000 anys" és el títol de la mostra, que presenta les claus d’aquesta fita extraordinària a través d’un viatge virtual inèdit al cor del monestir. Comissariada per Marc Sureda i Jubany, conservador del MEV, Museu d’Art Medieval, i Sergi Martin Lamata, d’Abacus, l’exposició forma part dels centenars d’actes i activitats previstos per a la celebració del mil·lenari.



L’essència de Montserrat

A través d’eines immersives interactives, peces audiovisuals i recursos escenogràfics de tecnologia digital, l’exhibició planteja una mirada contemporània que permet comprendre l’essència de Montserrat com a monestir i santuari, la seva evolució i com ha esdevingut un dels grans símbols de referència de Catalunya.



Els sentiments de moltes generacions formen el fil de la història d’aquesta muntanya majestuosa que manté viu i inalterat el seu esperit.



Montserrat, portes endins

La mostra porta el visitant a espais normalment no accessibles de l'interior de l’abadia. De la mà de la realitat virtual, el públic podrà passejar per les estances reservades als monjos i acostar-se a la misteriosa vida monàstica, marcada pel recolliment i el silenci. Entendre les claus d’aquest estil de vida, basat en la cerca de Déu, i accedir a la clausura o a les estances privades d’aquesta comunitat religiosa, permeten descobrir una cara de Montserrat tan poc coneguda i fonamental.



El cor de Montserrat, el seu nucli essencial, és el monestir benedictí, fundat ara fa mil anys, que és alhora el santuari on es conserva la imatge de la Moreneta, patrona de Catalunya.



L'exposició interactiva es podrà veure fins al 6 de gener. — Palau Robert

El Montserrat de tothom

L’exposició també explica les diferents maneres de veure i viure Montserrat, a través de l'expressió de testimonis personals de molta gent que ha establert vincles amb l’abadia.



Montserrat és essencial per a moltíssimes persones de tota mena, del nostre país i de fora, notòries i desconegudes, i d’edats i de perfils diferents. A la mostra la gent pren la paraula per explicar els seus vincles amb la Muntanya.



Què fa de Montserrat un lloc tan especial per a tanta gent diferent? La Moreneta, la comunitat monàstica, la fe i l’espiritualitat, l’Escolania, l’entorn natural, l’esport, la cultura, els vincles amb la identitat catalana, les tradicions...? Cadascú té els seus motius per mantenir amb Montserrat una relació personal i, sovint, intensa.

A Montserrat, el paisatge es troba amb la història, la cultura i la memòria popular i compartida de molts catalans i catalanes.



Punt de referència

La visita a l’exposició "Montserrat, 1.000 anys" permet al visitant comprendre per què la història l’ha convertit en un punt de referència per a moltes persones. L’exhibició, gratuïta, està ubicada a la sala 3 del Palau Robert de Barcelona i la intenció és convertir-la en una mostra itinerant que arribi a altres indrets.



Tot plegat ha estat fruit de la col·laboració entre la Direcció General de Difusió de la Generalitat de Catalunya i l’Abadia de Montserrat amb motiu dels mil anys de la fundació del monestir, i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona. La celebració del mil·lenari del monestir va començar el 7 de setembre amb la inauguració institucional a Montserrat i acabarà el 8 de desembre del 2025 amb un Te Deum mil·lenari.