Un monument recordarà les persones afusellades al Camp de la Bota

Un monument amb gairebé 1.700 tubs de ferro recordarà les persones afusellades al Camp de la Bota. La instal·lació, titulada “Bosc d’empremtes” i creada per l’artista terrassenc Francesc Abad, serà especialment visible des de la Ronda Litoral de Barcelona. Estarà ubicada en una zona central del futur parc Campus Diagonal-Besòs, que el Consorci del Besòs està construint en uns terrenys ubicats entre el Fòrum i el barri de la Mina. Una part d’aquest espai formava part de l’antic Camp de la Bota.



La Direcció General de Memòria Democràtica, organisme que depèn del Departament de Justícia, finançarà el “Bosc d’empremtes”, el mur explicatiu i les senyalitzacions de l’itinerari. El pressupost d’aquestes actuacions és d’uns 500.000 euros. Els treballs tindran una durada d’uns sis mesos i començaran quan s’acabi la urbanització del parc, que es preveu que sigui el març de 2020. El projecte artístic ha anat a càrrec del Memorial Democràtic, l’ens públic dedicat a la recuperació i el foment de la memòria.

Renderitzat de la panoràmica general del monument -Departament de Justícia

El “Bosc d’empremtes” estarà format per 1.686 tubs de ferro que estaran disposats en 36 fileres. Cada tub tindrà 6 metres d’alçada i 50 mil·límetres de diàmetre. Estaran situats sobre una empremta digital de 12 metres d’allargada i gairebé 8 metres d’amplada. L’empremta i els tubs representaran la singularitat de cadascuna de les 1.686 persones que van ser afusellades pel franquisme al Camp de la Bota entre els anys 1939 i 1952. L’obra evoca un raspall disposat de cap per amunt sobre una empremta dactilar. És una imatge inspirada en la cita “cal passar el raspall a contrapel per la història”, del filòsof Walter Benjamin.

Un parc memorial

El projecte artístic preveu convertir el lloc en un parc memorial, amb la creació d’itineraris que recorrin els projectes memorials realitzats anteriorment a la zona. En aquest sentit, un mur situat a uns metres del “Bosc d’empremtes” explicarà la història del Camp de la Bota durant el franquisme i la postguerra. Uns bancs amb forma de fletxa senyalitzaran un recorregut pels altres espais de memòria que ja estan ubicats en llocs pròxims: “Fraternitat” (1992), placa d’homenatge als veïns del Camp de la Bota (2015) i “Parapet de les executades i els executats” (2019), obra també de Francesc Abad.

Renderitzat del detall del monument - Departament de Justícia

El Camp de la Bota estava ubicat a l’actual zona del Fòrum, entre els municipis de Sant Adrià de Besòs i Barcelona. És un indret amb un enorme potencial simbòlic. Els afusellaments franquistes van tenir lloc al parapet, un mur de formigó que amb les obres del Fòrum va quedar sota les aigües del mar. Era una zona urbanísticament marginal i afectada pel barraquisme, amb greus problemes socials. A finals dels anys 90, aquesta àrea va formar part de la gran transformació urbana de Barcelona i dels municipis circumdants.



El creador del monument, Francesc Abad (Terrassa, 1944), és un dels referents de l’art conceptual català amb una àmplia i reconeguda trajectòria. L’any 1972 fa una estada a Nova York. En tornar va participar en el grup de treball amb accions de crítica contra el darrer franquisme. El seu treball artístic ha girat entorn del cos com a matèria d’art i com a subjecte de la vivència quotidiana, i la seva interacció amb el paisatge.