​Mor als 117 anys la catalana Maria Branyas, la persona més gran del món

La catalana Maria Branyas, la persona més gran del món fins ara, ha mort a l'edat de 117 anys, segons ha pogut confirmar Públic. L'olotina va morir dilluns, però la família no ha volgut difondre la notícia per preservar una cerimònia íntima que s'ha fet aquest dimarts amb la incineració de Branyas.

La catalana, que residia des de fa més de dues dècades a la residència Santa Maria del Tura d'Olot, va néixer el 4 de març del 1907 a San Francisco. Amb 117 anys i 138 dies, Branyas és la vuitena persona més longeva de la història, segons l'associació Gerontology Research Group que nodreix la llista de rècords Guinness. De moment, la francesa Jeanne Calment encapçala el rànquing mundial de persona que ha viscut més, ja que va morir amb 122 anys i 164 dies.

Branyas també s'ha convertit en la tercera europea més vella mai documentada. Ara, li agafarà el testimoni la japonesa Tomiko Itooka, que té 116 anys i 89 dies. La segueix la monja brasilera Inah Canabarro Lucas.



Nascuda l'any 1907 a San Francisco

Filla de pares catalans, Branyas va arribar a Catalunya de petita i tenia records que es remunten a la I Guerra Mundial i a la Guerra Civil espanyola, segons explicava el 2019 en una entrevista a l'ACN.

De fet, el retorn a Catalunya de la família, quan ella tenia 7 anys, es va produir el 1914, en ple esclat de la primera gran guerra del segle XX. "Vam arribar en vaixell. A causa de la guerra Alemanya atacava el nord i no podies travessar els mars nòrdic, vam haver d'anar per les Açores i per Cuba", explicava. Al llarg de la seva vida ha viscut a Barcelona i a diferents localitats de Girona.

Maria Branyas es va casar amb el traumatòleg Joan Moret el 1931, amb qui va tenir tres fills, i té 11 nets i 11 besnets. Havia exercit d'infermera i va treballar a la consulta del seu marit fins que ell va morir, el 1976.



El secret de la longevitat

Maria Branyas també és la persona més gran del món que ha superat la covid, amb 113 anys. La catalana va participar en una investigació liderada pel doctor Manel Esteller, que busca el secret de la longevitat estudiant el seu ADN.

Entre els elements que expliquen la seva longevitat, l'investigador destaca que Maria Branyas "ha rebut un bon genoma, amb variants genètiques que li donen un avantatge evolutiu, com ara menys inflamació crònica i una bona reducció calòrica", i la dieta, molt rica en iogurts, per exemple, que expliquen la composició diferent del seu microbioma.

També que ha portat una bona vida social, amb un bon cercle familiar i d'amistats, i aficions com la música i la lectura, que han afavorit un envelliment saludable. Branyas comptava amb un compte a la xarxa social X, amb el nom de Súper Àvia Catalana.