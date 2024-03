Mor als 68 anys Akira Toriyama, creador de 'Bola de drac'

El creador de manga Akira Toriyama va morir el passat 1 de març a l'edat de 68 anys, segons han informat en un comunicat difós a les xarxes socials Bird Studio i Capsule Corporation Tokio. Toriyama va ser el creador, entre d'altres, de Bola de drac i Dr Slump, dues sèries que van tenir molt d'impacte a Catalunya a través de la seva emissió a TV3.

El creador de manga ha mort a causa d'un hematoma subdural agut. "Lamentem profundament que encara tingués diverses obres en procés de creació amb gran entusiasme", assegura el comunicat, que destaca que ha deixat "molts títols de manga i obres d'art" al llarg de la seva carrera.

El funeral de Toriyama es va celebrar en la estricta intimitat, només amb la presència de la família, seguint els desitjos del creador de manga.

L'empresa també ha aprofitat per donar les gràcies a totes les persones que li han permès a l'artista realitzar les seves activitats creatives durant més de 45 anys. "Esperem sincerament que les obres de Akira Toriyama continuïn sent admirades per tots durant molt de temps", afegeix Bird Studio. El comunicat també demana "amablement" que la premsa s'abstingui de "realitzar entrevistes a la seva família".

Akira Toriyama va néixer el 5 d'abril de 1955 a Nagoya (el Japó) i va saltar a la fama per la creació de mangues com Bola de Drac i Dr. Slump. El nipó té més de quatre dècades de carrera artística i va dissenyar alguns dels personatges més característics del món dels videojocs, concretament de títols com Dragon Quest, Chrono Trigger o Blue Dragon. "Aquests mangues han sobrepassat fronteres. Estem plens de tristesa", ha publicat l'editorial Shueisha —amb la qual Toriyama va treballar durant molt de temps— en la seva pàgina web.