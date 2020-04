Mor als 76 anys Luis Eduardo Aute

El cantautor Luis Eduardo Aute ha mort aquest dissabte al migdia als 76 anys en un hospital de Madrid, segons han confirmat fonts de la família. El músic de pare barceloní i mare filipina es va apartar de la vida pública després de patir un infart el 2016 que el va deixar en coma dos mesos. Aute és autor de més de 400 cançons, entre elles Al Alba, Rosas en el mar, La belleza, i és un dels principals referents de la cançó d'autor a l'Estat espanyol. A més de músic, també era director de cinema, actor, escultor, escriptor, pintor i poeta.

El ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, ha destacat a través d'un comunicat que era "un artista complet, una persona sense la qual no entenem bé la història recent d'Espanya", informa l'Agència Catalana de Notícies.



Personalitats de les més diverses branques de la cultura o de la política com Lluís LLach, o l'ex-diputada Mireia Boya, han lamentat la seva mort i han deixat constància de la seva admiració pel llegat del cantautor.

El cantautor canari Pedro Guerra, l'ha acomiadat amb un "nosotros solo pasábamos por aquí, pero tu te quedarás para siempre". I també Alejandro Sanz ha fet servir una frase d'una cançó d'Aute per a donar el seu comiat al "mestre": "Quien no tenga sueños que se disponga a tener dueños".



Agraïts per ser l'artífex d'haver creat i cantat "tanta bellesa en aquest món" se senten els components d'Amaral; mentre que els germans Muñoz, Estopa, han confessat haver-se quedat "sense paraules" per a "descriure el buit" que deixa Aute amb la seva marxa.



El músic Pancho Varona ha lamentat no poder "anar a acomiadar-se" d'un "dels imprescindibles". Per a Ismael Serrano avui ha marxat "un dels més grans". "La seva lucidesa brillava i assenyalava el camí. Vaig tenir la sort d'estar al seu costat unes quantes vegades. Dono gràcies a la vida per aquesta oportunitat. Jo tractava d'aprendre d'ell. De la seva honestedat, del seu compromís i independència", ha dit.

El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha dit que no deixaria de recordar aquell concert "amb Silvio Rodríguez a Las Ventas" i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmat que Aute "li va guanyar a la mort en cada cançó" i que continuarà "estimant, plorant i rient" amb ell.

La sensibilitat artística de les lletres d'Aute va ser un dels elements més destacats de la seva música, apreciada per públic de diverses generacions.



El cantautor va néixer a Manila el 1943 i era fill d'un barceloní i d'una filipina. La família es va traslladar a Madrid a mitjans dels anys 50, on Aute va començar a mostrar el seu interès per l'art, especialment per la pintura, però també per la música i el cinema.

Durant els anys 70 va formar part de diversos grups com Los Sonor o Los Tigres, abans de viatjar a París, on va entrar en contacte amb la música de Georges Brassens i Jacques Brel, molt presents en la seva música. També va viatjar a Brasil, on va descobrir als cantautors nord-americans Bob Dylan i Joan Baez.



De tornada a Espanya va conèixer a Massiel, que va gravar alguna de les seves composicions com Rosas en el mar o Aleluya nº1, que es van convertir en grans èxits. Davant d'això, la discogràfica RCA el va animar a interpretar els seus temes, tot i que Aute es considerava principalment pintor i poeta.