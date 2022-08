Mor als 78 anys l'economista Francesc Granell

El catedràtic i economista Francesc Granell ha mort aquest dimarts a l'Hospital Josep Trueta de Girona als 78 anys, on estava ingressat després de patir un accident de platja el cap de setmana, segons ha informat La Vanguardia, mitjà amb el qual col·laborava i on va escriure el darrer article el passat 26 d'agost. Catedràtic a la Universitat de Barcelona, en la seva llarga trajectòria havia passat per la Generalitat i per la Comissió Europea i els darrers anys s'havia vinculat a l'entitat ultraespanyolista Societat Civil Catalana i a Salvem Barcelona, un reduït grupuscle crític amb el govern de Colau i el projecte de les súperilles. Segons ell, van en contra del creixement econòmic i de l'activitat d'empresaris i comerciants.

Granell era catedràtic d'Organització Econòmica Internacional de la UB i era expert en relacions internacionals i cooperació al desenvolupament, a més de director general honorari de la Comissió Europea. El passat 2012, la Generalitat li va concedir la Creu de Sant Jordi per la seva trajectòria tant a Catalunya com a nivell europeu. A la Generalitat, va ocupar el càrrec de director general de Promoció Comercial i a la Comissió Europea va negociar l'ingrés de Finlàndia a la UE i es va encarregar de la relació amb països del Carib, del Pacífic i de l'Índic.

Al llarg de la seva trajectòria, va ser condecorat pels governs de Finlàndia, Espanya i Àustria i va rebre diversos reconeixements, com la Gran Creu d'Alfons X el Savi, el Premi Estrella Europa 2011, concedit per l'Associació de Diplomats Europeus.També era membre de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres; del Col·legi d'Economistes de Catalunya, on era col·legiat de mèrit i membre del Consell de Redacció de la Revista Econòmica de Catalunya, editada per l'entitat; de la Societat Catalana d'Economia de l'Institut d'Estudis Catalans i del Cercle d'Economia.

Després que s'hagi conegut el seu traspàs, l'han recordat diverses organitzacions econòmics, així com dirigents polítics. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha remarcat que va ser un "referent en el seu àmbit" i ha recalcat els càrrecs que va ocupar en diversos organismes europeus i de Nacions Unides, mentre que l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, que ha assenyalat que tot i ser "ideològicament distants" amb Granel l'unia "una profunda estima per la ciutat de Barcelona i per recuperar.la com a referent de progrés".