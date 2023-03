Mor als 87 anys Fèlix Millet, el saquejador confés i condemnat del Palau de la Música

Fèlix Millet i Tussel ha mort aquest dijous als 87 anys. Fill d'una de les famílies tradicionals de la burgesia catalana, passarà a la història com el saquejador del Palau de la Música, la institució que va presidir durant dècades i que li va permetre teixir una extensa xarxa de contactes amb l'elit política i econòmica de Catalunya i de l'Estat espanyol. Condemnat a presó per l'espoli que va cometre, des del novembre gaudia del tercer grau penitenciari, a causa del seu delicat estat. Patia una malaltia incurable i ha passat les últimes setmanes en una residència.

El 16 de setembre de 2009, va caure el miratge al voltant de la seva honorabilitat, quan ell mateix i Jordi Montull, la seva mà dreta al Palau de la Música, van confessar que havien desviat milions d'euros de la institució cap a les seves butxaques, el que els va permetre portar una vida a tot tren, plena de luxes i excessos. La confessió, un dels fets que liquidaria l'anomenat oasi català, va comportar l'obertura d'un procés judicial, el cas Palau, que acabaria amb la seva condemna a 9 anys i 8 mesos de presó. No hi ingressaria fins al juny del 2020.



