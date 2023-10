Mor als 87 anys Remei Margarit, una de les fundadores del grup Els Setze Jutges

La cantautora Remei Margarit, pionera de la música en català i impulsora de la Nova Cançó, ha mort als 87 anys, segons va avançar la revista Enderrock. Nascuda a Sitges el 1935, Margarit va ser una de les fundadores del col·lectiu musical Els Setze Jutges, juntament amb Miquel Porter i Moix i Josep Maria Espinàs l'any 1961.

La seva obra discogràfica va ser curta, amb només dos EP publicats: Remei Margarit canta les seves cançons (Edigsa, 1962) i La violinista (Edigsa, 1964). Les seves cançons més representatives són L'Oriol, feta sobre un poema de Pere Quart i Classe mitja, un retrat irònic sobre la burgesia barcelonina. Va estudiar filosofia i lletres, i tenia formació com a violoncel·lista.

Margarit també deixa una àmplia obra literària, tant de prosa com de poesia. Va escriure diversos assaigs, poemes i novel·les, així com articles a la premsa, en columnes esporàdiques al Diari de Barcelona, La Vanguardia o el País. Destaquen obres com Estimat John, (1992), El viatge (1999), Aquells temps, aquells amors (2001) i La Confidència (2006). També va escriure, el 1988, el poemari De la soledat i el desig.



Després de la música, Margarit es va dedicar a la docència i a escriure, fins que als anys 80 va treballar com a psicòloga i com a tècnica de Cultura a l'Ajuntament de Barcelona. El 2007 va ser guardonada amb la Medalla d'Honor del Parlament de Catalunya.

La cantant Maria del Mar Bonet ha reaccionat a la mort de Margarit amb un emotiu text al seu compte de Facebook. "M'agradaven molt les seves cançons i la seva manera de cantar. Aquells temps que vaig passar amb ells per a mi varen ser molt importants. De la seva mà vaig entrar als Setze Jutges i vaig donar, gràcies a ells, els meus primers passos en els escenaris i també vaig escriure les meves primeres cançons. Molt sovint penso que si no hagués estat per ells i els Setze Jutges jo no hauria cantat mai en públic", ha escrit.



També han lamentat la mort de Margarit diverses personalitats i entitats del món cultural català, com Òmnim Cultural o la Institució de les Lletres Catalanes.