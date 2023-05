Mor als 89 anys Màrius Díaz, primer alcalde de la democràcia a Badalona

Màrius Díaz i Bielsa, el primer alcalde de la democràcia a Badalona, ha mort aquest dissabte a l'edat de 89 anys, segons ha confirmat l'Ajuntament, que també ha decretat dos dies de dol oficial, amb les banderes a mig pal a la Casa de la Vila i als edificis municipals.

Nascut a Barbastre, Díaz va ser militant del PSUC i alcalde entre el 1979 i 1983, i regidor fins a l'any 1999. Durant el seu mandat va prioritzar temes de salut pública com el sanejament de les platges, la reducció de la contaminació atmosfèrica i va racionalitzar el planejament urbanístic.

"Un defensor incansable de les polítiques socials"

Tots els partits polítics que demà es presenten a les eleccions municipals han mostrat les seves condolences a través de Twitter. L'actual alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, l'ha recordat com un "defensor incansable de les polítiques socials i de la salut pública".

El candidat d'ERC, Àlex Montornès, l'ha definit com "l'alcalde de la represa" que "va obrir camí a la ciutat". L'alcaldable dels Comuns, Aïda Llauradó, s'ha referit a ell com "el millor alcalde de Badalona". A parer seu, és "el gran referent del PSUC" de la ciutat. "Una figura que respectarem i valorarem tota la vida", ha conclòs.

També ha lamentat la mort de Díaz Bielsa l'exalcalde Xavier García Albiol, que ha donat el condol als seus familiars. La candidata de la coalició Guanyem i també exbatllessa de Badalona, Dolors Sabater, ha afirmat que va ser "el millor alcalde que ha tingut mai la ciutat".

Fill adoptiu de Badalona

Màrius Díaz es va traslladar a Barcelona per iniciar els estudis de nàutica. Durant aquest temps es va allotjar amb una família amiga de Badalona que tenia un taller metal·lúrgic, en què treballava esporàdicament per pagar-se la carrera i va iniciar la militància política i social contra el franquisme. Posteriorment va ser director d'una empresa de construcció naval al Baix Llobregat. El 1979, el PSUC li va proposar liderar la llista a les primeres eleccions democràtiques, que va ser la més votada en aquells comicis de l'1 d'abril.

Díaz va liderar la llista del PSUC de les primeres eleccions democràtiques

Durant el seu mandat es va dur a terme la tasca de retolar en català tots els carrers de Badalona, es van desplegar gran part dels serveis socials a la ciutat (amb escoles públiques, centres cívics, instal·lacions esportives i mercats municipals) i es va impulsar definitivament la construcció de l'Hospital Germans Trias i Pujol.

El 28 de febrer del 2020, Màrius Díaz va ser distingit amb el reconeixement com a fill adoptiu de la ciutat. "Díaz va afrontar els problemes de fons de Badalona, sabent que els resultats no sempre serien immediats", va reconèixer el periodista Enric Juliana en un homenatge que era extensible "a tota la gent que va fer possible el canvi democràtic a la ciutat".