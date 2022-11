Mor als 90 anys Joan Vila-Grau, autor dels vitralls de la Sagrada Família

El vidrier i pintor Joan Vila-Grau, autor dels vitralls de la Sagrada Família, ha mort als 90 anys, segons ha informat la seva família en un comunicat. Va ser director de l'Institut del Vitrall de Barcelona i va rebre l'any 2010 la Creu de Sant Jordi, un premi que atorga la Generalitat a les persones que hagin prestat un servei destacat a Catalunya. En el seu cas, va ser en reconeixement a la seva obra pictòrica. "La seva contribució al món de l'art és enorme", ha destacat el Departament de Cultura.

Vila-Grau va estudiar a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona del 1950 al 1955, any que ho va abandonar per dedicar-se professionalment a la pintura. A finals dels 50 es va interessar per la renovació de l'art litúrgic, així com per la millora i embelliment dels edificis a través de l'art.

Un dels màxims especialistes en vitralls

Vila-Grau va ser un dels màxims especialistes en vitralls a Europa i va escriure diversos llibres sobre el tema. L'artista també va ser membre de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Interessat per la renovació de l'art litúrgic, va ser un dels membres destacats de la nova etapa del grup Ars Sacra, del qual formà part del 1960 al 1974.

El 1999 va rebre l'encàrrec de realitzar els vitralls de la Sagrada Família, els corresponents als finestrals de la Resurrecció (2002), de la Llum (2003), de l'Aigua (2004), de la Nativitat (2005), incolors (2006), de les capelles absidals (2009), de la Vida (2009) i de la Pobresa (2010).

L'artista ha destacat sobretot en el vitrall, nucli de la seva activitat artística. La seva obra és present a Barcelona, entre d'altres, a l'església de les Germanetes de l'Assumpció, Llars Mundet i l'església Verge de la Pau. També va treballar a Sabadell, Sant Sadurní, el Vendrell i Vilafranca del Penedès, entre altres poblacions de Catalunya. Finalment, la seva obra també és present arreu d'Espanya i, fins i tot, a Corrientes (Argentina) i Cincinnati (Estats Units).