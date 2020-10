Mor el cineasta català Francesc Betriu, director de 'La plaça del Diamant'

El guionista, productor, distribuïdor i crític de cinema Francesc Betriu (Organyà, 1940) ha mort aquest dimecres als 80 anys, segons ha anunciat l'Institut Cultural de les Empreses Culturals (ICEC). El cineasta va ser reconegut el novembre passat amb amb el Premi Gaudí d'Honor-Miquel Porter 2020, màxim reconeixement del cinema català. L'acadèmia el va distingir per la trajectòria "consistent i dilatada", pel compromís social "ferm" i per la diversitat de la producció, amb títols com 'Furia española' o 'La plaça del Diamant'.

L'Acadèmia del Cinema Català afirmava aleshores que Betriu pertany a una generació "valenta" de cineastes que va deixar segell durant el franquisme i la Transició amb un cinema "compromès, transgressor i mutilat". I subratlla que el cineasta "va patir les conseqüències de la censura" des del primer curtmetratge. L'aleshores ministre de Franco Manuel Fraga Iribarne li va prohibir el curt 'Los Beatles en Madrid' "sense ni tan sols veure'l", apunten des de l'acadèmia, acusat de desmentir la versió oficial de fracàs d'aquesta gira que va voler difondre el règim dictatorial.

El cineasta s'ha definit com a "pioner del curtmetratge de ficció" a través d'una productora que va crear a Madrid per fer curts de ficció professionals. Després d'una primera etapa com a director i productor de curtmetratges, durant la dècada dels 70 del segle XX va fer el salt als llargs. Va debutar amb 'Corazón solitario', el 1972. Després va adaptar diverses obres literàries a la gran i la petita pantalla, com l'esmentada 'La plaça del Diamant'; 'Réquiem por un campesino español', o les sèries 'Vida Privada', a partir de la novel·la de Josep Maria de Sagarra, o 'Una pareja perfecta', adaptació de l'obra de Miguel Delibes 'Diario de un jubilado'.



'Mónica del Raval' (2008), 'El día que murió Gracia Imperio' (2012) i 'L'últim aviador' (2019) són els darrers títols d'una filmografia construïda al llarg de més de sis dècades. Betriu també va rebre el Premi Sant Jordi de Cinematografia a la trajectòria el 2014 o el Premi Jordi Dauder el 2017, entre altres guardons.