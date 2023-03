Mor una dona atropellada pel metro a Badalona al quedar atrapada entre l'andana i el comboi

Una dona va perdre la vida aquest dijous a la nit a l'estació del metro de Gorg, a Badalona, en quedar enganxada entre l'andana i un comboi, que la va arrossegada uns metres fins a provocar-li la mort. Els fets es van produir cap a les 23:50h, quan la dona baixava del metro i el peu se li hauria quedat encallat de forma accidental en el forat que queda entre el tren i l'andana.

El tràgic succés l'ha avençat el mitjà Tot Badalona i segons afegeix Rac 1, la dona no va poder treure el peu a temps, i el comboi la va atropellar en el moment d'arrencar. Els fets haurien passat de forma accidental, perquè el conductor no s'hauria adonat que hi havia una persona enganxada a l'andana.

Efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques, dels Bombers i de la Guàrdia Urbana de Badalona es van desplaçar fins al lloc dels fets, però no van poder fer res per salvar-li la vida a la dona. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes del succés sense descartar encara cap possibilitat, a l'espera que acabi la revisió de les càmeres de seguretat.