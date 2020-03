Mor Ernesto Cardenal, clau en la difusió de la Teologia de l'Alliberament

Amb 95 anys, Ernesto Cardenal ha dit adéu. El poeta i sacerdot, nascut a Nicaragua el 1925, ha mort a causa de danys renals i cardíacs.



"El nostre gran poeta acaba de morir als seus 95 anys, després d'una vida lliurada a la poesia i a la lluita per la llibertat i la justícia", va escriure l'escriptora Gioconda Belli, en un missatge dirigit a periodistes.



Cardenal va ser un dels instigadors de la Teologia de l'Alliberament, corrent sorgida a l'Amèrica Llatina durant la dècada dels 60 dedicada a posar sobre la taula les prioritats dels més pobres del continent. És una interpretació de la religió que ha estat íntimament lligada a l'esquerra llatinoamericana.

Oposició a Joan Pau II

El poeta va publicar el 1983 El Evangelio de Solentiname, un èxit sobre l'evangeli i la pagesia nicaragüenca que va servir per difondre la doctrina per tot el continent.



Fa exactament un any, Cardenal també va dirigir una missa a casa seva, una de les primeres des de 1985, després que el papa Francesc l'absolgués "de totes les censures canòniques" que li va imposar el papa Joan Pau II. Les seves postures polítiques li van portar a ser suspès d'administrar sagraments pel pontífex polonès, fervent opositor de la Teologia de l'Alliberament.



Cardenal, una de tantes de les figures religioses que es va comprometre amb la revolució sandinista i contra la dictadura de Somoza al país, s'havia mostrat molt crític amb l'actual Govern de Daniel Ortega.



Ernesto Cardenal va protagonitzar un històric moment quan Joan Pau II li va negar la salutació en la seva arribada a Nicaragua el 1983. Les seves diferències polítiques durant la Guerra Freda van propiciar que el Papa fos molt crític amb Cardenal i la Teologia de l'Alliberament.

Carrera literària

L'autor d'Oració per Marilyn Monroe i altres poemes (1965), era un dels poetes vius de Llatinoamèrica més reconeguts a escala mundial, i el 2010 va ser proposat a Premi Nobel de Literatura per la Societat General d'Autors i Editors (SGAE).



Cardenal, guanyador del prestigiós Premi Reina Sofia de Poesia, el més important d'Iberoamèrica, va destacar per haver convertit una comunitat de pescadors en una d'artistes amb alts valors religiosos, a l'arxipèlag de Solentiname, al Gran Llac de Nicaragua. L'obra del sacerdot trapenc ha estat traduïda a més de 20 idiomes.