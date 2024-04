Mor el filòleg i gran expert en Cervantes, Francisco Rico, als 81 anys

El filòleg i acadèmic de la Reial Acadèmia Espanyola (RAE) Francisco Rico Manrique ha mort aquest dissabte als 81 anys, segons ha confirmat la RAE. Nascut a Barcelona, va ser deixeble de José Manuel Blecua i Martí de Riquer, era catedràtic emèrit de Literatures Hispàniques Medievals de la UAB i considerat un dels majors experts en l'obra de Cervantes i El Quixot. Francisco Rico era doctor 'honoris causa' per les universitats de Bordeus, Nàpols, Valladolid i Bolonya, el 1998 va guanyar el Premi Internacional Menéndez Pelayo i el 2016 va rebre la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts. És autor de nombroses obres i edicions de clàssics medievals i del Segle d'Or, en especial atenció al Quixot i a la figura del Lazarillo de Tormes.

A banda de ser membre de la Reial Acadèmia Espanyola des del 1987, Rico era també membre de l'Acadèmia d'Inscripcions i Llengües Antigues, de l'Académia das Ciéncias de Lisboa, de l'Accademia Nazionale dei Lincei, de l'Acadèmia Britànica i de l'Institut de França. En l'actualitat dirigia la Biblioteca Clàssica de la RAE. "Ens ha deixat Francisco Rico, catedràtic emèrit de Literatures Hispàniques Medievals i acadèmic de la RAE. La UAB fa arribar el condol a totes les persones que el coneixíeu i l'apreciàveu i comparteix el sentiment per la seva pèrdua", ha manifestat la UAB en una piulada a X. "Rico va estudiar a Petrarca i l'Humanisme italià, el Segle d'Or i la novel·la picaresca, però el seu interès principal va ser Cervantes i El Quixot", han recordat des de l'Autònoma.

Donació de la seva col·lecció a la UAB

El 2015, el professor Francisco Rico va donar la seva col·lecció a la Biblioteca d'Humanitats de la UAB, que inclou diverses edicions singulars i excepcionals d'El Quixot. L'edició de València de 1605, les de Madrid de 1636-1637 i la de Brussel·les de 1662, les impressions del segle XVIII (Tonson, Bowle, Real Academia, la de Londres de 1738, l'edició de l'Haia de 1744, etc.), la primera de Doré, les il·lustrades per Tomás Gorchs i de Urrabieta Vierge, i moltes altres. També destaquen els facsímils més importants d'El Quixot, els quals en alguns casos tenen un valor superior a algunes de les edicions antigues, com el primer que es va editar a Barcelona l'any 1871, a més d'una selecció de traduccions i impressions singulars de l'obra de Cervantes.

Totes aquestes peces es van poder veure a l'exposició Los Quijotes de la Autónoma, inaugurada el novembre del 2015 a la sala d'exposicions de la UAB, amb la participació de Rico, l'escriptor Eduardo Mendoza i el músic Jordi Savall. La UAB ha destacat que la col·lecció bibliogràfica de Francisco Rico és exhaustiva en temes com la història de la impremta antiga, la novel·la picaresca, la literatura castellana medieval, la literatura llatina del període medieval i la llatina en si, la història de l'Edat Mitjana i sobre les altres literatures europees del moment. També inclou les grans obres de la literatura europea moderna, des del segle XVIII fins els nostres dies, sovint en la llengua original, així com la literatura espanyola contemporània, especialment de la postguerra.

Casat amb la filòsofa Victoria Camps, Francisco Rico va ser membre del Fòrum Babel –en defensa del bilingüisme a Catalunya- i signant del manifest 'Que no ens divideixin', una iniciativa d'intel·lectuals i artistes que a finals del 2018 va reclamar la dimissió del president Quim Torra per ser "incapaç de governar per a tothom" i per fer servir les institucions per "intensificar l'enfrontament".