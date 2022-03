Raimon Carrasco ha mort aquest diumenge al matí als 98 anys d'edat. Fill del destacat líder d'Unió Democràtica de Catalunya (UDC) Manuel Carrasco i Formiguera –conseller de la Generalitat republicana i afusellat pel franquisme–, Carrasco també va militar en aquesta formació fins a l'escissió que va dur al naixement de Demòcrates de Catalunya, partit que va ajudar a fundar.

A banda de la seva trajectòria política, també va presidir el FC Barcelona entre els anys 1977 i 1978 i va estar vinculat amb Òmnium Cultural, la Fundació Enciclopèdia Catalana i Banca Catalana, que va presidir. El 2013 va rebre la Creu de Sant Jordi de la mà de l'aleshores president de la Generalitat, Artur Mas.

Nascut a Barcelona el 17 de febrer de 1924, va estudiar Dret a l'Insitut d'Estudis Superiors de l'Empresa (IESE) i va treballar al Banc Industrial de Catalunya, a l'elèctrica Fecsa i a l'asseguradora Chasyr, entre altres. De Banca Catalana en va ser director i després president.

Considerat un artífex de la modernització de les cambres de comerç, també va ser membre de la Fundació de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i de la Junta d'Òmnium Cultural. El seu actual president, Xavier Antich, ha considerat la mort de Carrasco "una gran pèrdua per al país i per a Òmnium" i l'ha recordat com un "lluitador infatigable per la llengua i cultura catalanes; per la llibertat i la democràcia, recollint el testimoni i la dignitat del seu pare".