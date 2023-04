Mor Joan Bayén, propietari de l'emblemàtic bar Pinotxo de la Boqueria

Joan Bayén, més conegut com Juanito, propietari de l'emblemàtic bar Pinotxo que regentava fins fa un mes i mig al mercat de la Boqueria de Barcelona, ha mort aquest dimarts als 89 anys per causes naturals.



No fa ni dos mesos que la família Bayén va traspassar el bar Pinotxo després de quatre generacions regentant el mític negoci de la Boqueria. A finals d'any, el cambrer va anunciar que es jubilava i tothom esperava que la parada passés a mans de Jordi Asín, el seu nebot. Juanito no tenia descendència directa. Però a finals de febrer, es va saber que finalment l'establiment s'havia traspassat al Bar Central, també ubicat al mercat.

La decisió de traspassar-lo hauria estat una disputa familiar entre Joan Bayén i els seus nebots, que finalment va acabar amb l'inesperat traspàs. Sembla que Juanito el va traspassar de manera unilateral sense tenir en compte que la meitat del negoci era del seu nebot. La història no s'acaba aquí, ja que fa uns dies, es va saber que el jutjat Mercantil número 9 de Barcelona va ordenar, a petició del d'Asín, retirar el nom original de Pinotxo Bar al nou propietari del local de la Boqueria, Egipto SLU.

Asín vol revocar la decisió del seu tiet i reclama els drets de la propietat intel·lectual de la marca.

Bayén, o també conegut com El Pinotxo, era tot una icona a la Boqueria i, entre d'altres, l'any 2015 va rebre el Premi Ciutat de Barcelona de Gastronomia. Ara, la Boqueria treballava en un homenatge pel llegat que ha deixat el mític cambrer al mercat barceloní.