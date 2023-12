Mor l'actriu catalana Itziar Castro als 46 anys

L'actriu catalana Itziar Castro, coneguda per sèries com Vis a vis i pel·lícules com Pieles o Campeones, ha mort sobtadament la nit d'aquest dijous als 46 anys d'edat. La notícia ha estat confirmada a l'agència EFE per la directora de la seva agència de representació, Gabriela Defty.

Es desconeix de moment la causa de la defunció però "tot indica una fallada cardíaca", ha assenyalat Defty.

La notícia ha estat avançada pel director Frankie de Leonardis a la xarxa social X. "És amb profund pesar que informem de la defunció de la talentosa actriu Itziar Castro, ocorregut la passada nit. Amb una carrera destacada en la indústria de l'entreteniment, Castro va deixar una petjada inesborrable amb la seva notable actuació i carisma", escriu de Leonardis en X. També destaca la "lluita per la igualtat i la justícia social" d'Itziar Castro.

La família i amics han emès un comunicat amb el qual s'acomiaden de l'actriu, homenatjant-la pels èxits aconseguits: "Itziar no sols va ser una actriu i artista talentosa, sinó una incansable lluitadora pels seus ideals i creences. Va confrontar cada desafiament amb una determinació i un coratge que van inspirar a molts. La seva contribució al món de l'art i el seu incansable treball per la igualtat i la justícia social romandran com un llegat perdurable de la seva passió i compromís".

Castro va ser nominada al Goya a millor actriu revelació pel seu paper a Pieles (2017) d'Eduardo Casanova.

A més, Itziar Castro va col·laborar amb Público durant la pandèmia amb una sèrie de vídeos i articles. De fet, Itzair Castro també escrivia i va arribar a publicar un poemari titulat Con el corazón por delante.

L'última compareixença pública de l'actriu va tenir lloc dissabte passat quan es va acostar a la capella ardent de Concha Velasco en el Teatre La Latina a Madrid. Allí, molt afectada, va assegurar que "Concha Velasco va ser una persona molt important per a mi i jo soc actriu per ella. Jo amb tres anys la veia i cantava Mamá quiero ser artista. És un referent en tots els sentits, només diré visca la vida i visqui l'espectacle!, com deia ella".

Els amics i els familiars han anunciat que "per a aquells que desitgin retre-li homenatge, s'anunciaran detalls sobre esdeveniments commemoratius en els pròxims dies". També han demanat respecte "a la seva privacitat durant aquest difícil període de dol".