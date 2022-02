Mor l'escriptora mallorquina Maria Antònia Oliver als 75 anys

L’escriptora mallorquina Maria Antònia Oliver ha mort als 75 anys, segons ha confirmat l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC). Coneguda per la seva producció de narrativa, Oliver va rebre el 2016 el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i la Creu de Sant Jordi el 2007. En la quinzena llarga de llibres publicats, l'autora va escriure novel·les, contes, teatre, guions i reportatge. A banda de la faceta narrativa, Oliver va destacar en la traducció, l’assaig i la literatura infantil.

Nascuda a Manacor el 1946, des de ben jove es va sentir atreta per la literatura. La primera novel·la que va publicar va ser Cròniques d'un mig estiu als 23 anys. Des de 1970 fins l'actualitat, Oliver s'ha fet al seu lloc al món literari i ha arribat a un gran nombre de lectors tant a Europa com als Estats Units d'Amèrica amb les traduccions de les seves obres.

Maria Antònia Oliver va estar casada amb el també escriptor Jaume Fuster. Junts van formar part de l'anomenada 'Generació literària dels setanta'. Segons determina l'AELC, aquesta generació "es va proposar tenir un paper rellevant i capdavanter en la literatura catalana del moment".

Al llarg de la carrera, Oliver va practicar diversitat de gèneres i les seves obres van ser traduïdes a l'anglès, francès, italià, espanyol, alemany o portuguès. Com a traductora va portar a casa nostra autors com Virginia Woolf, Jules Verne, Mark Twain, Robert Louis Stevenson o Herman Melville.



L'autora va ser reconeguda com a sòcia d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.