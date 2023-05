Mor l'icònic perruquer Lluís Llongueras als 87 anys



Nascut a Esparreguera (Baix Llobregat), l'estilista va crear una prestigiosa cadena de perruqueries que va estendre per tot el món. Per les seves mans van passar personatges tan emblemàtics com Isabel Preysler, la reina Sofia, Bianca Jagger o Salvador Dalí