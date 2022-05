Mor el maquinista d'un tren d'FGC després de xocar amb un tren de mercaderies 

El xoc entre un tren de mercaderies i un de passatgers de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) a l'estació de Sant Boi de Llobregat ha causat un mort i 86 ferits aquest dilluns a la tarda. L'accident és el primer amb víctima mortal del qual es té constància des que la Generalitat gestiona el servei. Ho ha indicat la presidenta d'FGC, Marta Sobirà, al costat del vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, des del lloc de l'accident.

El número dos de l'executiu ha donat el condol a la família de la víctima, el maquinista del tren de passatgers d'FGC, i ha explicat que de la resta d'afectats, 9 persones han estat hospitalitzades, cap de gravetat. Es desconeix la causa del descarrilament del tercer vagó del tren de mercaderies, que ha impactat contra la cabina del de passatgers en una zona en què els dos "anaven a poc a poc".

Puigneró ha indicat que és d'hora per parlar de causes de l'accident i ha demanat esperar als resultats de les investigacions que tot just ara començaran. Sí ha indicat que s'està treballant per restablir el servei amb promptitud, per bé que ni ell ni Subirà han volgut aventurar terminis per retornar la línia a la normalitat.

La presidenta d'FGC ha recordat, en aquest sentit, que els trens funcionen des de Plaça Espanya fins a Cornellà i des de la Colònia Güell entre Manresa i Igualada. La resta de la línia es fa amb servei alternatiu. Per exemple, ha explicat que totes les persones que viatjaven al tren han estat evacuades i traslladades als seus destins amb aquest altre transport.

Segons el Sistema d'Emergències Mèdiques, 2 persones han resultat ferides menys greus i 84 persones ferides lleus, 77 de les quals han estat donades d'alta in situ. Les dues persones ferides menys greus han estat traslladades a l'Hospital Broggi, i 6 persones han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital de Sant Boi i 1 en estat lleu a l'Hospital de Viladecans.