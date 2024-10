Mor el periodista Agustí Forné, referent del món casteller a TV3

El periodista Agustí Forné, referent del món casteller a TV3, ha mort aquest dimecres de manera sobtada als 62 anys, segons ha informat la mateixa cadena pública on havia treballat durant 35 anys. La seva carrera periodística va començar a la Cadena SER en l'àmbit dels esports i el 1989 es va incorporar a la delegació de Tarragona de TV3.

Durant dues dècades i fins al 2015 va ser delegat de la demarcació per a la cadena. Però va ser al món dels castells on Forné va poder desplegar amb plenitud les habilitats periodístiques, convertint-se en un dels referents comunicatius catalans de l'univers del castell.

Forné va cobrir diades, va explicar la realitat de les colles i curiositats del món casteller, com ara un model matemàtic que pot fer les pinyes més segures; eines d'intel·ligència artificial que poden preveure si un castell es descarregarà o farà llenya, o bé com les colles feien videoassajos durant la pandèmia per mantenir la cohesió del grup.

També va ser presentador del programa Quarts de nou on explicava l'actualitat del món casteller. A banda de les interioritats de les colles, Forné també va narrar històries de to social i humà per als informatius de TV3.