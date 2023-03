Moren tres treballadors de la mina de Súria a causa d'un despreniment

Tres treballadors han mort en quedar atrapats a la mina de Súria (Bages) a uns 900 metres de profunditat després d'un despreniment en una galeria, tal com ha avançat El Món i han confirmat a l'ACN els Bombers, que han rebut l'avís de l'accident laboral minuts abans de les nou del matí. De moment, s'han activat vuit dotacions i l'helicòpter medicalitzat.

Per la seva part, els Mossos d'Esquadra han activat l'equip de muntanya, la unitat canina i la de subsol. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha enviat dues unitats terrestres, dos helicòpters medicalitzats i l'equip de psicòlegs davant de la gravetat de l'accident.

ICL Iberia és l'empresa responsable de l'extracció, tractament i comercialització de les sals potàssiques de les dues mines del Bages, la de Cabanasses (Súria) i la de Vilafruns, a Balsareny.

Tres accidents mortals en els últims anys

No és la primera vegada que es produeix un accident mortal en els treballs d'extracció a les mines del Bages. El 2013 van morir 3 treballadors. El 2015, hi va haver una víctima mortal a la mina de Vilafruns a Balsareny. L'últim accident mortal registrat va ser el 2020, quan van morir dues persones a la mina de Balsareny. El setembre del 2020, quatre miners també van resultar ferits en un accident a les obres de construcció de la rampa d'extracció de material de la mateixa mina on ha tingut lloc la tragèdia d'aquest dijous.

L'any 2020, uns 350 treballadors de la mina de Vilafruns es van manifestar per reclamar més seguretat. Aleshores, els miners van denunciar que s'havia reduït la inversió a la mina de Vilafruns a favor de la de Súria, que es va desmarcar de la protesta. "Treballem a la mina i coneixem el risc, però no podem assumir que caigui una pedra i ens enterri", deia un dels treballadors subcontractats de la mina de Vilafruns.