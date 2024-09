Ha mort als 92 anys l'heraldista i històric activista LGTBI+ Armand de Fluvià, a causa d'una insuficiència respiratòria a l'Hospital de Barcelona. Llicenciat en Dret, però dedicat professionalment a la genealogia i l'heràldica -era un dels grans experts en les dinasties dels comtes i reis catalans-, ja des de la joventut va implicar-se en la lluita antifranquista i, per exemple, va participar a la Caputxinada del 1966 -el tancament d'estudiants al convent dels Caputxins de Sarrià per fundar una organització democràtica- i va ser empresonat.

Inicialment monàrquic i vinculat a Joan de Borbó -avi de l'actual rei, Felip VI- va fer el gir a l'independentisme i va militar, entre d'altres, a Nacionalistes d'Esquerres i va implicar-se en la Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes. Als anys 80 va participar al primer Govern de Jordi Pujol, com a assessor d'Heràldica i Genealogia, un càrrec que depenia del Departament de Presidència.

Ara bé, si per alguna cosa ha estat conegut és per la seva lluita en defensa dels drets de les persones LGTBI+. En el final de la dictadura, el 1970, va ser un dels fundadors del Movimiento Español de Liberación Homosexual (MELH), la primera organització per a l'alliberament sexual de l'Estat.

Cinc anys més tard seria també un dels fundadors -i el primer secretari general- del Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) i també seria president del Casal Lambda, na uentitat barcelonina que treballa pel reconeixement dels drets i les llibertats del col·lectiu. La seva mort ha provocat una multitud de missatges de condol i de record a les xarxes, tant des de persones i entitats de la comunitat LGTBI+ com de gran part de la societat.