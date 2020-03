Un mort i un desaparegut en l'explosió d'una indústria química a la Verneda

Almenys una persona ha mort i dinou han resultat ferides de caràcter lleu aquesta tarda en una explosió en la indústria Proquibasa de productes químics al polígon Montsolís del barri de la Verneda, a Barcelona. Els serveis d'emergència estan buscant una persona a la zona zero de l'explosió. L'edifici està situat al número 50 de la Via Trajana, al districte de Sant Martí.



Al lloc del sinistre s'hi han desplaçat onze dotacions dels Bombers de Barcelona per treballar en les tasques d'extinció i vuit unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per atendre els ferits.



Els Bombers han confirmat que la persona que ha mort estava en una nau propera i ha rebut l'impacte d'un tros de runa. Dels ferits, tretze han estat traslladats a centres sanitaris amb contusions a les extremitats superiors i alguna dificultat respiratòria, segons informa l'ACN.



Protecció Civil ha situat en estat d'emergència el pla PLASEQCAT i està en contacte amb els Bombers de Barcelona i amb l'empresa per confirmar el tipus de productes afectats en l'explosió, que encara es desconeixen degut a què la firma treballa amb diferents elements. Els Bombers han afirmat, però, que no hi ha cap risc pels veïns del barri.



Diversos usuaris han compartit per les xarxes socials fotografies de les destrosses de l'explosió. El carrer ha quedat ple de trossos de roques i pedres, blocs de formigó i filferro.

El cap dels Bombers, Antonio Cabeza, ha explicat en declaracions a l'ACN que, segons l'empresa, un dipòsit vertical ha explotat en unes proves de pressió que l'equipament no ha suportat.



Cabeza també ha explicat que l'onada expansiva ha afectat tot l'entorn, inclosa la nau i les del voltant. La deflagració ha causat que sortís volant molt material. Un dels trossos, ha afegit, ha anat a parar a una nau propera, "ha entrat i ha tocat una persona". Cabezas ha afegit que el SEM hi ha anat però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida.



En paral·lel, dins la nau on hi ha hagut l'explosió la runa que ha sortit projectada ha afectat dipòsits de grans dimensions que han col·lapsat, fet que ha provocat un "vessament important".



El cap dels Bombers també ha dit que dins la nau afectada encara no es pot treballar amb seguretat, així com que el sinistre està aturat "però no controlat". La tasca dels Bombers, un cop rescatades totes les persones amb l'excepció de la que se segueix buscant, és segellar el vessament perquè no emanin gasos inflamables "que converteixin l'incendi en descontrolat".



El Govern aprova un pla d'emergència

El Govern ha aprovat avui durant el Consell Executiu un nou pla d'emergència exterior del sector químic de Tarragona, el Plaseqta 2020, que preveu la resposta a una emergència química originada en qualsevol establiment industrial que manipuli substàncies perilloses a les comarques tarragonines.