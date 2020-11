El mosaic de Fontcuberta i Òmnium sorgit del confinament homenatjarà la solidaritat amb la llengua de signes

L'obra d'homenatge a la solidaritat col·lectiva per la Covid-19 que van impulsar durant el confinament l'artista internacional Joan Fontcuberta i Òmnium Cultural, amb la col·laboració del Festival Cruïlla, plasmarà la paraula solidaritat en llengua de signes a través de 50.000 imatges. Serà l’obra resultant del projecte Mirades des del confinament, que durant una setmana de maig va convidar la ciutadania a enviar fotografies al·legòriques sobre què significava el confinament i l'esforç col·lectiu per la pandèmia. Amb les imatges, ara Fontcuberta ha dissenyat un mosaic de prop de 50 metres que s’instal·larà de manera permanent a Igualada com a homenatge i record a un dels epicentres de la pandèmia a Catalunya.

Escriure la paraula "solidaritat" amb llengua de signes va ser la proposta artística de Fontcuberta per reconèixer la capacitat de la ciutadania per autoorganitzar-se- Per això, amb els milers de fotografies i inspirant-se en persones reals, l’artista ha anat perfilant 11 imatges conformades per 14 persones en representació d'alguns dels sectors professionals que s'han vist més impactats per les conseqüències de la Covid-19. L’obra també tindrà encaix, mitjançant altres formats, en la pròxima edició del Festival Cruïlla.

En el disseny del mosaic hi ha una metgessa, una persona de la tercera edat, una mare amb la seva filla, uns infants, un comerciant, una conductora d'ambulàncies, una botiguera, un artesà, una infermera, una mestra i un empresari i activista cultural, Jordi Cuixart, empresonat des de fa més de tres anys.

"La solidaritat de la societat civil organitzada és motor de canvi", ha assegurat el president d’Òmnium, Jordi Cuixart. Per això, Cuixart recorda que la idea és "compartir l’esforç anònim de milers de sanitaris, personal de serveis, mestres o famílies com a símbol d'autoestima col·lectiva; mirall d’un país empoderat que s’ha guanyat el dret a protegir la vida digna, especialment quan plou sobre mullat".