Josep Lluis Trapero ha estat un testimoni hàbil, si bé ha acabat reconeixent el que la Fiscalia volia sentir. El major dels Mossos d'Esquadra ha admès aquest dijous davant el Tribunal Suprem, en el marc del judici al procés català, que va advertir al llavors conseller d'Interior, Joaquim Forn, i al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, dels "problemes d'ordre públic" que podrien donar-se en el referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Hi hauria problemes, va alertar, ja que coincidirien "dos milions de persones amb intenció de fer alguna cosa", i uns 15.000 policies amb el mandat judicial d'impedir la votació.

Sí que ha defensat aferrissadament la feina dels mossos, que van cooperar amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per intentar impedir el referèndum, i ha reconegut que es va sentir "incòmode" amb el full de ruta independentista, així com amb les "irresponsables" declaracions de Forn sobre com els Mossos permetrien votar. "Va donar una imatge que crec que estem pagant". "[El dispositiu] No tenia una altra finalitat que la de complir els manaments judicials i de la Fiscalia. Que ens hagués agradat tenir més resultats? Sí. Va haver-hi els que vam poder fer entre tots", sentenciava.



No obstant això, la sorpresa més gran que deixava el seu interrogatori arribava amb les preguntes de les defenses, quan l'excap de la policia catalana va reconèixer que dos dies abans de la declaració d'independència (DUI) del Parlament ja tenien preparat un dispositiu per detenir a Puigdemont i els consellers. Segons el seu relat, ell mateix va trucar per telèfon al fiscal superior de Catalunya i al president del Tribunal Superior de Justícia el 27 de setembre, quan el Parlament va proclamar la independència, per a comunicar la seva disposició a actuar sota el seu comandament de requerir-se aquest operatiu. Llavors no comprenia la "transcendència jurídica" que podria tenir aquesta declaració, o en quins delictes es podria haver incorregut, si bé va suposar que tindria "una certa gravetat".



Algunes defenses donaven per fet que la declaració de Trapero els beneficiaria. La veritat és que segons el seu relat sembla difícil acreditar que va haver-hi violència en el procés, clau per a Fiscalia i Vox, però també que l'excap dels Mossos, que seu al banc dels acusats davant l'Audiència Nacional en una altra causa relacionada amb el procés, ha fet tot el possible per salvar-se primer a si mateix.



La torpeza de Vox i el cabreig del fiscal Zaragoza



La mala gestió de l'acusació popular de Vox durant l'interrogatori al testimoni, al no preguntar per les reunions de Trapero amb Puigdemont i Forn (26 de setembre i la Junta de Seguretat del 28 de setembre), ha portat a la Sala penal a limitar les preguntes, ja que la Fiscalia no havia demanat la compareixença del major dels Mossos. Javier Ortega Smith, número dos del partit ultradretà preguntava primer, però també fixava el marc en el qual interrogar-lo. No obstant això, el representant del Ministeri Públic Javier Zaragoza ha aconseguit arrencar-li aquesta resposta a Trapero, important per donar suport a la seva tesi que el Govern va permetre el 1-O sabent que podria haver-hi violència.



El fiscal, que hores abans havia perdut els papers amb Trapero, ha intentat burlar fins a quatre ocasions les indicacions de Manuel Marchena, president de la Sala, que ha acabat per donar per finalitzada la seva intervenció en l'últim intent.



Al seu torn, pel que fa a la protesta del 20 de setembre de 2017, davant la conselleria d'Economia de la Generalitat, Trapero ha assegurat davant preguntes de Vox que els únics exemples que Ortega Smith ha esmentat com a "fets violents" en aquesta jornada van ser "algun llançament d'alguna ampolla" -a dos mossos de la unitat de Mediació, als quals van confondre amb guàrdies civils-, el moment en què es va desplegar el cordó de la Brigada Mòbil dels Mossos, alguna empenta" i "això dels cotxes", en referència als vehicles danyats durant la protesta.



Sobre la secretària judicial Montserrat del Toro, que va romandre diverses hores en la conselleria, sense poder sortir, Drapaire ha assegurat que la seva oferta perquè abandonés l'edifici per la porta principal era "segura", encara que ella no l' interpretés d'aquesta manera i optés per sortir per un terrat.



A més, el major dels Mossos ha assegurat que es va implicar "personalment" i "més que en cap altre cas" a permetre la sortida de la lletrada de l'administració de justícia, especialment després de rebre una trucada del Jutge del Jutjat d'Instrucció Número 13 de Barcelona.



