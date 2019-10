Més de 800 alcaldes i alcaldesses de Catalunya, representants dels consells comarcals i de les quatre diputacions s'han reunit aquest dissabte al matí al Palau de la Generalitat per fer una lectura conjunta de la moció en resposta a la sentència contra els líders independentistes, aprovada a diversos ajuntaments. Els batlles han demanat una solució al conflicte per la via "democràtica i pacífica" i han reclamat diàleg, en una petició impulsada des de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI).



El president de l'AMI, Josep Maria Cervera, ha expressat el rebuig a la decisió del tribunal Suprem i ha qualificat de "farsa" el judici: "Els han condemnat per qui són i no pel que han fet". Cervera ha lamentat l'absència de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i ha condemnat "tot tipus de violències", tot i que també s'ha mostrat crític amb els "comportaments" que s'han vist als Mossos d'Esquadra durant les jornades de protesta: "Ens avergonyeix".

Qui també ha criticat l'acció del departament d'Interior ha estat l'alcalde de Monistrol de Calders, Ramon Vancells (CUP), que ha aparegut amb una samarreta on es podia llegir "Marlaska, Buch, Cunillera dimissó" i ha demanat el cessament del conseller d'Interior, Miquel Buch, lamentant el "seguidisme" de l'executiu català a un "Estat opressor".



Per la seva banda, el president de l'ACM, Lluís Soler, ha demanat que "s'acabin les sentències condemnatòries per buscar l'anhel de llibertat" i també els "escorcolls a les nostres associacions", en referència a l'operatiu policial a la seu de l'Associació que es va practicar la setmana passada per un presumpte delicte de malversació.



També s'ha pronunciat el president de la Generalitat, Quim Torra, qui ha defensat el dret a l'autodeterminació: "El nostre compromís amb tornar a exercir el dret a l'autodeterminació no tindrà retorn. Ho tornarem a fer". En el seu torn, el vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha demanat als alcaldes que "empenyin" la defensa del dret a l'autodeterminació, la llibertat pels presos sobiranistes i la celebració d'un referèndum reconegut.



L'acte s'ha clos amb càntics per la "llibertat", la "independència" i el cant de l'himne dels Segadors. D'aquesta manera, el Palau de la Generalitat ha tornat a ser l'escenari d'un acte conjunt de batlles en el marc del procés independentista, com ja ho va ser pocs dies abans de la consulta del 9-N o del referèndum de l'1-O.