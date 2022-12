El 'Motomami' de Rosalía ha estat el millor àlbum musical de l'any, segons el 'Washington Post'

Definitivament, el 2022 és l'any triomfal de Rosalía. L'artista del Baix Llobregat s'ha convertit, si és que no ho era ja, en una artista global i acumula premis i reconeixements els últims mesos. El darrer ha estat la decisió del Washington Post de considerar el Motomami, el disc publicat al març per la catalana, com el millor álbum musical de l'any.

El rotatiu nord-americà n'ha valorat el caràcter futurista que "fa que et preguntis en quin segle som" per la seva capacitat de combinar estils com el flamenc i sons que considera "del demà". Pel que fa als senzills, el diari ha escollit Break My Soul, de Beyoncé, com a millor tema d'aquest 2022.

Fa un parell de setmanes, Spotify va situar la de Sant Esteve Sesrovires com una de les artistes en castellà més escoltades a la plataforma durant els últims 12 mesos. I tot just fa un mes, Rosalía va arrasar literalment als Grammy Llatins, en emportar-se els quatre premis: millor disc, per Motomami, millor àlbum de música alternativa, millor disseny d'art i millor enginyeria de gravació. El 2019 ja hava obtingut el Grammy Llatí al millor àlbum per El mal querer.

També aquest 2022 ha obtingut el premi MTV Vídeo a la millor edició pel videoclip de Saoko, un dels temes de Motomami. A més a més, ha omplert escenaris d'arreu del món amb la gira de presentació del disc, com el Palau Sant Jordi, on va penjar el cartell de sold out els dies 23 i 24 de juliol.