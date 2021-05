El moviment LGTBI valencià exigeix un front comú contra qui ‘empara la violència homòfoba’

El Ple de l'Ajuntament de València aprovava aquest dijous passat una moció manifestant la seua "màxima repulsa i condemna a qualsevol manifestació racista o xenòfoba, LGTBIfòbia o intolerància en l'esport i en qualsevol altre àmbit". L’incident racista que va patir un jugador del València CF durant un recent partit contra el Cadis es troba darrere aquesta declaració, però també les pintades racistes a la seu de l’ONG Federació Unió Africana d’Espanya i els repetits desperfectes que han patit les oficines del Casal Lambda, amb tres sabotatges contra els seus panys en tan sols un mes.

Fran Fernández: "Cal altura moral, i un front comú que pose negre sobre blanc qui defensa la paraula i qui empara la violència"

"S'ha colat en la nostra societat, l'odi i el feixisme que legitima a determinades persones per a fer pintades a les nostres companyes antirracistes o posar silicona a les nostres portes", va declarar Fran Fernández, coordinador general de Lambda, en la seua intervenció durant el Ple. També va demanar "altura moral, i un front comú, sense fissures, que pose negre sobre blanc qui defensa la paraula i qui empara la violència". Va ser impossible, però, aprovar una declaració institucional –que requereix unanimitat de tots els grups- per la negativa de Vox a donar suport al text. El seu regidor va adduir que l’Ajuntament no és "qui ha de dir-li a la Lliga si ha de continuar investigant o no".

Concentració a Alacant

El posicionament del consistori valencià coincidia amb la detenció a Alacant dels presumptes agressors d’un home gai a qui van trencar el septe nasal, el pòmul i el fèmur. Els fets es remunten al passat 14 de febrer, quan una quinzena de persones van atacar tres homes a una zona de pins del Parc del Tossal d'Alacant, al crit de "maricons, vos matarem!". Dos d’ells van aconseguir fugir, però el tercer va ser acorralat, llençat a terra i colpejat amb cops de peu i un pal fins a produir-li greus ferides que van precisar una operació. La policia ha detingut tretze homes d’entre 14 i 19 anys acusats dels delictes d'odi, lesions greus i robatori amb violència i intimidació.

"Estem cansades de ser atacades per la nostra orientació sexual, identitat o expressió de gènere"

El col·lectiu Diversitat d’Alacant ha convocat a una concentració el proper 3 de maig a la plaça de la Muntanyeta. "Estem cansades de ser atacades per la nostra orientació sexual, identitat o expressió de gènere. Estem cansades que ens vulguen condemnar a la invisibilitat i que des d’algunes formacions polítiques es blanquege el discurs més extrem a canvi d’uns quants vots que blasmen qualsevol tipus de llibertat. Ens ataquen i ho fan perquè tenen por a una societat plural i diversa com és l’alacantina", han denunciat en un comunicat sobre els fets.

Canvi en les agressions

Segons dades de l'assessoria legal del servei Orienta de la Generalitat d'atenció a persones LGTBI –depenent de la conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives-, el 2020 es van fer 146 atencions vinculades a delictes d'odi o situacions de discriminació arreu del País Valencià.

Ruiz: "Les agressions i atacs LGTIfòbics no són cap novetat i hi ha una LGTIfòbia social molt incrustada"

"Lamentablement les agressions i atacs LGTIfòbics no són cap novetat i hi ha una LGTIfòbia social molt incrustada. En certa forma les persones d’aquests col·lectius hem normalitzat els comentaris, les mirades i, fins i tot, els insults –explica Rafael Ruiz- activista de Lambda i tècnic a Orienta-, però en els darrers anys anem observant un canvi, estem notant un augment de la incontinència dels agressors, que en certa forma se senten més legitimats i més impunes per a insultar o maltractar". Això té unes conseqüències per a les víctimes dels atacs, a qui Ruiz adverteix que "pots notar el seu temor en els ulls. Sempre em diuen que mai hagueren pensat que una cosa així els podia passar a ells". De la mateixa manera que Fran Fernández o el col·lectiu Diversitat, Ruiz ha notat "la influència dels discursos d’odi que estem sentint darrerament. Aquest ressorgiment de la LGTIfòbia està sent fomentat".