El moviment pel dret a l'habitatge demana al Govern espanyol que aturi els desnonaments durant la crisi sanitària

El moviment pel dret a l'habitatge ha reclamat al Govern espanyol l'aturada dels desnonaments i la suspensió del pagament d'hipoteques i lloguers, almenys mentre duri la crisi sanitària, a banda de l'expropiació de pisos de grans tenidors i fons voltor. En una roda de premsa conjunta a Nou Barris entre sindicats d'habitatge de barri, el Sindicat de Llogateres i les PAH, diversos representants han fet una apel·lació directa al ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, màxim responsable en matèria d'habitatge, qui va assegurar que les mesures aprovades pel Govern espanyol no permetien els desnonaments. A més, les entitats consideren que el decret del Govern per limitar els desnonaments és una "farsa" i criden a complir la llei catalana de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, que obliga els grans tenidors a oferir lloguer social a famílies vulnerables.

"Vivim desenes de desnonaments cada dia justament quan vostè recomana quedar-se a casa", ha criticat Marta Ill, portaveu del Sindicat de Llogateres. Els activistes denuncien que, passada la primera onada i després de la "campanya de desprestigi de l'estiu", quan va saltar al debat públic la crítica contra les ocupacions, s'està vivint una allau de desnonaments durant el setembre i l'octubre "sense precedents": "Hem fet més de 100 convocatòries porta a porta, i aquests només són els casos de persones organitzades a sindicats", ha explicat Bàrbara Roch, del Sindicat d'Habitatge de Gràcia. "Això és una guerra contra els pobres".

Roch, a més, ha recordat que "els desnonaments no s'han aturat mai" sinó que es van tancar els jutjats, pel que els seus processos no van poder continuar. Per la seva banda, Clàudia Ruscalleda, qui va ser portaveu del primer Congrés per l'Habitatge a Catalunya ara fa un any, ha reivindicat el paper del moviment com un "servei públic" que es dedica a fer allò que considera que haurien d'estar fent des de l'Executiu: aturar desnonaments, regular els lloguers i les hipoteques i expropiar pisos. "En canvi, qui ha aconseguit la regulació dels preus som nosaltres, qui els expropiem per donar sostre som nosaltres també i qui els aturem porta a porta tornem a ser els sindicats".

Durant els darrers dies, diversos desallotjaments de famílies vulnerables, entre ells el d'una família amb infants a Ciutat Meridiana, i el desallotjament de la Casa Buenos Aires de Vallvidrera ha posat el focus en l'emergència habitacional. Per respondre a la crisi, el Govern català va aprovar aquest dimarts un decret per "limitar" els desnonaments, mentre que el Govern espanyol va aprovar a finals de setembre un decret per a "prohibir-los". Tot i això, els grups per l'habitatge denuncien que se'n segueixen executant desenes diàriament i assenyalen que els anuncis d'ambdós executius són "cortines de fum".