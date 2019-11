El CAP Raval Nord es construirà a la Capella de la Misericòrdia, tal com demanava el moviment veïnal del barri. Ho ha anunciat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, acompanyada de la consellera de Cultura de la Generalitat, Mariàngela Vilallonga, el director del MACBA, Ferran Barenblit i la presidenta de la Fundació MACBA, Ainhoa Grandes.



En una roda de premsa, l'alcaldessa ha comunicat que l'ampliació del Museu, finalment, es farà en paral·lel a la façana gòtica del segle XVI del Convent dels Àngels. Per contra, el centre sanitari anirà a parar a la Misericòrdia, ocupada des del març pel moviment CAP Raval Nord Digne, que reclama unes noves instal·lacions mèdiques en aquest edifici.

La Capella de la Misericòrdia va ser cedida pel Govern de Xavier Trias al Macba perquè hi ampliés les seves instal·lacions. Per contra, veïns i professionals de la salut consideraven que aquell equipament havia de ser destinat a instal·lar-hi un nou CAP; ja que l'actual centre es troba en condicions molt precàries i la ubicació de la capella la feia un espai especialment idoni i accessible per als veïns.



El museu, però, va defensar la seva aposta per estendre's en l'antiga església, tot i la urgència veïnal per un nou CAP, un fet que va portar a la confrontació la institució cultural amb el moviment del barri. Els vots en contra del PDeCAT, el PSC, el PP i l'abstenció d'ERC a la comissió d'Economia i Hisenda van torpedinar la possibilitat de trencar la cessió de l'espai al Macba, impulsada pels comuns i amb el suport de la CUP. De fet, tècnicament, la direcció del museu havia extingit el termini per iniciar-hi les obres i, per tant, s'havia de trencar aquesta cessió.



Davant el bloqueig institucional, desenes de veïns van ocupar la capella: "No ens pensem moure fins que els grups polítics governin obeint", deia Jordi Magrinyà, veí de Ciutat Vella i llavors candidat de la CUP per a les municipals. La plataforma Cap Raval Nord Digne ha convocat una assemblea urgent a l'espai aquest dimecres a les 20.00 h per valorar la situació de la "renúncia" del Macba a la Capella.