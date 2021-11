El Moviment de Renovació Pedagògica defensa la immersió i Educació insta els docents a mantenir el model vigent

La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica ha instat centres educatius i docents a seguir construint el model d'escola catalana després que s'hagi sabut que el Tribunal Suprem ratifica la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que imposa el 25% de classes en castellà als centres escolars de Catalunya. En un comunicat, ha defensat el model d'immersió lingüística, "model d'èxit educatiu i de cohesió social". La Federació aposta per l'escola catalana "i en català" i per l'autonomia de centres, que permet flexibilitzar l'acció educativa per adaptar-se a les diverses circumstàncies, garantint el ple domini del català i del castellà en acabar l'etapa obligatòria. A més, ha assegurat que les dades més recents demostren que la llengua que cal enfortir és la catalana. Per últim, ha reclamat a l'administració que garanteixi els mitjans per preservar la bona feina que es fa des de l'àmbit educatiu.

La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica s'ha referit així a la decisió del Tribunal Suprem (TS) de rebutjar el recurs del Departament d'Educació i confirmar el 25% de castellà a l'escola.

Carta del conseller als centres escolars

Per la seva banda, el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha enviat una carta als directors dels centres educatius instant-los a no fer cap canvi en els seus projectes lingüístics. El conseller considera la decisió del Suprem una "greu atac" als fonaments del model d'escola catalana i insisteix que l'ensenyament de les llengües no va de percentatges. Per tot això, assegura als directors que no han de fer cap canvi en els seus projectes i els garanteix que el Departament estarà sempre al seu costat, "donant empara" a la seva vocació de servidors públics. El conseller finalitza la seva missiva amb la frase: "L'escola a Catalunya, en català".



Cambray aprofita també la carta per agrair la tasca a directors i docents i els envia un missatge de tranquil·litat. "Tenim plena confiança en vosaltres i volem que seguiu treballant exactament com ho heu fet fins ara", detalla.



A més, explica que des del Govern es potenciaran les eines lingüístiques que tenen els centres al seu abast en el marc del pla de promoció del català anunciat fa unes setmanes. Cambray defensa també que el model d'escola en català té un ampli consens social, pedagògic i polític i garanteix l'aprenentatge del català i el castellà en finalitzar l'etapa obligatòria.

L'aplicació de la sentència un cop oficialitzada la ratificació del Suprem quedaria en mans del Govern espanyol ja que hauria de demanar la seva execució però es dona el cas que la sentència deriva d'un procediment judicial iniciat el 2015 en l'etapa del PP al capdavant del Govern espanyol amb Mariano Rajoy a la Moncloa. En aquells moments estava vigent una llei d'Educació estatal que ja ha estat derogada per una altra impulsada pel Govern del socialista Pedro Sánchez que no incorpora quotes de castellà obligatòries sinó que al final de les etapes educatives els alumnes dominen en igualtat de condicions el català i el castellà.

Es desconeix quina serà l'actuació del Ministeri d'Educació però l'oposició de dretes ja ha exigit que es faci complir la sentència. El president del PP, Pablo Casado, així ho ha reclamat: "Sánchez ha d'exigir a la Generalitat que compleixi la sentència a Catalunya amb tots els instruments de l'Estat. Incomplir aquesta resolució per acontentar els seus socis seria prevaricar", ha advertit el líder del PP al cap de l'executiu estatal.