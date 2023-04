Moviments en defensa de l'aigua convoquen una cimera per la sequera després del "fracàs" de la del Govern

Una desena d'entitats en defensa de l'aigua han convocat una Cimera Social per la Sequera "davant el fracàs de la que va impulsar el Govern" el passat mes de març. Assenyalen que la classe política catalana "no ha estat a l'alçada" de la "greu situació de sequera i escassetat hídrica que pateix el país".

Els impulsors veuen "imprescindible" que el debat "no es limiti a les sancions". A més a més, retreuren a les formacions polítiques que facin un "ús partidista" d'aquesta problemàtica.

En un comunicat, han assegurat que, mentre el Govern no pren la iniciativa, han decidit convocar aquesta cimera, prevista per al 6 de maig. Segons detalla la plataforma Aigua és Vida, una de les impulsores, l'objectiu és crear un document amb propostes contretes per afrontar la situació actual.

"Treballarem per presentar propostes consensuades", asseguren sobre aquesta trobada que han convocat. Es tracta d'idees per afrontar "un dels reptes més importants del país" i promoure una nova cultura de l'aigua, segons l'entitat.

L'entitat ha demanat amb urgència una major transparència en l'aplicació del decret de sequera, accés a la informació i espais de coproducció amb els moviments socials i ambientals en defensa de l'aigua.

Falta de consideració del Govern

Aigua és Vida ha criticat "la falta de consideració de l'executiu català envers les organitzacions socials i tots els actors". Assenyala que no han estat convidats a participar en un "debat real" per definir una estratègia conjunta per fer front a la sequera.

Consideren que aquest espai de treball hauria de servir per abordar les causes profundes de la sequera i les palanques reals que ens permetin garantir aigua per als rius i les persones. "El model de consum i ús d'aigua que volem per a Catalunya, la gestió i contenció de la demanda, la diversificació de les fonts d'abastament i la governança de la gestió de l'aigua", detallen.

La sequera no és excepcional

L'entitat recorda que situació actual de sequera no és un fenomen excepcional en el clima mediterrani: "Les dinàmiques climàtiques, juntament amb la manca d'una correcta gestió de l'aigua, produeixen aquestes situacions de manera recurrent". Això no obstant, defensen que l'emergència climàtica ha contribuït al fet que aquests fenòmens siguin més freqüents i intensos a mesura que passen els anys.