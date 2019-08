La cantant catalana coneguda com a Rosalía, va guanyar aquest dilluns al costat del colombià J Balvin els premis MTV al Millor Vídeo Llatí i a Millor Coreografia per la seva cançó Con Altura.



"Estic tan contenta d'estar aquí, representant al meu país i la meva cultura. Moltes gràcies per deixar-me cantar aquí en espanyol", va comentar Rosalía en rebre el premi, assegurant que "no me l'esperava".

La cantant barcelonina també va pujar a l'escenari per interpretar el seu nou single Yo x Ti, Tú x Mi al costat del cantant porto-riqueny Ozuna.

Rosalía a més aspirava a convertir-se en guanyadora en la categoria de Millor artista revelació, premi que finalment ha guanyat la jove Billie Eilish, amb tan sols 17 anys, que no va acudir a recollir-ho perquè es trobava fora del país.



Con altura és el tema més escoltat de l'artista catalana en Spotify, on acumula més de 230 milions d'escoltes, mentre que a Youtube ja suma més de 760 milions de reproduccions.

Taylor Swift, la gran estrella dels premis



You Need to Calm Down i Lover van donar el tret de sortida a una gala en la qual Taylor Swift partia com a favorita gràcies a les seves deu nominacions, les mateixes que la cantant Ariana Grande, amb qui es va repartir els guardons de les principals categories.

El signle de Swift és un himne antiodi, que va portar el missatge polític a l'escenari

Swift va ser una de les grans protagonistes i el vídeo de la cançó You Need to Calm Down es va emportar dos dels reconeixements més cobejats de la nit: el de millor vídeo de l'any i el de millor vídeo per a una causa benèfica.

El seu senzill, un himne antiodi va portar el missatge polític a l'escenari, en exigir l'aprovació d'una Llei d'igualtat que garanteixi que tothom tingui els mateixos drets.



Amb llàgrimes als ulls, Swift va declarar que "encara hi ha una petició a favor de la Llei d'igualtat que, bàsicament, diu que tots mereixem els mateixos drets davant la llei"; envoltada d'un grup d'activistes LGTBI que, anteriorment, havien actuat amb ella a l'obertura de l'espectacle.

"Necessitem ajuda per l'Amazones"



Swift no va ser l'única que va voler que la música i el seu vídeo servís d'altaveu aquesta nit. J Balvin, va deixar a Rosalía sola en l'escenari i va interpretar Cuidao por ahí amb el porto-riqueny Bad Bunny, demanant ajuda contra la catàstrofe de l'Amazones.



J Balvin va afirmar estar "súper orgullós de ser llatí ara mateix" i va dedicar el seu discurs a demanar la col·laboració contra els incendis que estan arrasant l'Amazones. "Necessitem ajuda per a l'Amazones perquè està cremant", va afirmar, donant les gràcies pel seu premi.

Els altres premis van estar molt repartits



Shawn Mendes i Camila Cabello van interpretar per primera vegada en públic Señorita, que es va portar el premi a Millor col·laboració. Ariana Grande es va emportar els premis a artista de l'any i cançó de l'estiu, mentre que la jove promesa Billie Eilish va debutar amb el reconeixement a millor artista revelació i artista 'empuje' de l'any.



Finalment, la tornada dels Jonas Brothers no va passar inadvertida i es van emportar a casa el guardó a Millor Pop i la rapera Cardi B va obtenir el de Millor Hip-hop, gràcies a la seva cançó Money.