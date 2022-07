La multitudinària cerimònia de comiat clou l'emotiu adéu de Sants a Núria Feliu 

La seu del districte de Sants de barcelona ha obert aquest diumenge les portes perquè família, amics, veïns i seguidors de l'artista Núria Feliu li poguessin donar l'últim adéu. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, acompanyada per altres regidors, ha anunciat que Núria Feliu tindrà una plaça al barri de Sants per honorar qui ha estat, ha reivindicat, una "grandíssima artista; versàtil, pionera i moderna". El govern barceloní ja està parlant amb la família, entitats i grups municipals i ara han de veure quina ubicació tindrà, ha indicat Colau.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, que també ha visitat la capella ardent, ha destacat que Feliu era una "persona estimada", "artista total" amb "un compromís insubornable" amb Catalunya i la llengua.

Núria Feliu, que va morir aquest divendres als 80 anys, va deixar per escrit i va traslladar a l'ajuntament la voluntat de poder instal·lar la capella ardent al districte de Sants-Montjuïc per a un comiat popular, ha explicat l'alcaldessa. I així ha estat.

La capella ardent de Núria Feliu, amb una fotografia de l'artista, corones de flors i estelades, al districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona. — Laura Fíguls / ACN

Aquest vespre l'acte de comiat a Santa Maria de Sants

L'arribada d'amics, veïns i seguidors –la majoria dels quals la coneixien personalment- ha estat contínua al llarg del matí. La capella ardent estarà oberta fins a les 7 del vespre i a les 8 tindrà lloc l'acte de comiat amb les entitats i els veïns, a l'església de Santa Maria de Sants.

Ja abans de les 11 del matí, quan estava prevista l'obertura de la capella ardent, desenes de persones esperaven a les portes de la seu del districte, al costat de la geganta Núria Feliu, iniciativa de la pròpia artista quan va celebrar els 70 anys i els 50 de professió.

"Vull acomiadar-me d'una gran persona, una gran artista i una gran activista, compromesa amb la cultura popular i tradicional de Catalunya. Anava a tot arreu on se la cridava, per participar als Tres Tombs i a festes populars", ha explicat Òscar Pardo, abans d'entrar a visitar-la. "Fan falta moltes núries a Catalunya perquè les tradicions no es perdin", ha expressat aquest veí de l'Hospitalet de Llobregat, amic de la cantant.

Precisament, de Feliu, molts n'han destacat que anava a tot arreu on se la cridava. "Era una santsenca de tota la vida. Una dona molt propera, lluitadora, que ha fet molt per a Catalunya. Tothom se l'estimava molt. Sempre que l'han cridat, ha vingut a fer costat a les entitats del barri", ha recordat Alícia Bernadas, que també la coneixia personalment. Aquesta veïna de Sants també n'ha elogiat el repertori, amb cançons de molts estils, ha recalcat.

L'homenatge dels responsables polítics

Aragonès: "Era una persona molt estimada i que es va fer estimar. Amb una trajectòria artística de centenars de cançons i actuacions a Catalunya i a fora. No tenia mai un 'no' per a ningú"

També han visitat la capella ardent responsables polítics com el president Aragonès. "Era una persona molt estimada i que es va fer estimar. Amb una trajectòria artística de centenars de cançons i actuacions a Catalunya i a fora. No tenia mai un 'no' per a ningú", ha afirmat Aragonès, que n'ha ressaltat el compromís amb Catalunya i l'orgull de Sants.



L'alcaldessa Colau ha parlat d'una dona "única", "santsenca orgullosa i universal", "molt arrelada i estimada al barri". "Compromesa amb la música, la llengua i la cultura, s'atrevia amb tot: amb la sardana, el jazz, els boleros o el cuplet", ha afegit.

Colau ha avançat que Sants tindrà una plaça que portarà el nom de Núria Feliu i confia a trobar la unanimitat dels grups municipals. La batllessa no ha concretat més la proposta en espera de seguir els procediments corresponents, en una atenció als mitjans de comunicació acompanyada per la quarta tinenta d'alcaldia, Laura Pérez; el regidor de Sants en el govern municipal, Marc Serra, i el portaveu de Junts i edil de Sants, Jordi Martí.



La sala de plens de la seu del districte és on s'ha ubicat la capella ardent, presidida per una fotografia de l'artista i una estelada als peus, a més de corones de flors que hi han fet arribar les entitats.

Cerimònia de comiat a l'artista Núria Feliu, a l'església de Santa Maria de Sants, a Barcelona. — Laura Fíguls / ACN

Cerimònia multitudinària de comiat

Finalment, família, amics, artistes, veïns i polítics s'han acomiadat aquest diumenge al vespre de Núria Feliu en una cerimònia a l'església de Santa Maria de Sants, al cor d'aquest barri, que s'ha omplert amb centenars de persones, algunes de les quals han seguit l'acte des de l'exterior.

Actuacions de l'Elèctrica Dharma -també de Sants-, de Marina Rossell, de grups corals i de la família; de l'esbart; dels castellers; poesia i records d'alguns amics han posat el color artístic i humà a l'últim adéu a l'artista. Han assistit a la cerimònia polítics de diverses formacions, entre els quals Laura Borràs, amiga de Feliu i que ha estat molt aplaudida quan ha remarcat que era un "honor" poder ser-hi com a presidenta del Parlament de Catalunya.

L'Elèctrica Dharma actuant a la cerimònia de comiat de l'artista Núria Feliu, a l'església de Santa Maria de Sants, a Barcelona. — Laura Fíguls / ACN

De polítics, també hi han assistit la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà; la consellera de Cultura, Natàlia Garriga; el regidor del districte de Sants-Montjuïc del govern barceloní, Marc Serra; altres edils com Ernest Maragall (ERC); Jordi Martí (Junts) i Josep Bou (PP) i l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol, entre altres.