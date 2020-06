Mundó reclama a l'Estat una indemnització de 19.400 euros pels 33 dies en presó preventiva

L'exconseller de Justícia Carles Mundó ha presentat aquest dimecres un escrit al Ministeri de Justícia en què reclama una indemnització de 19.409,81 euros pels "danys i perjudicis" per l'ingrés en presó preventiva "patit indegudament" durant 33 dies. En l'escrit, Mundó ha demanat 12.000 euros per danys morals i també que se l'indemnitzi per ingressos salarials no percebuts i per les despeses pels desplaçaments de familiars. Els diners anirien destinats a l'Associació Catalana pels Drets Civils i les persones vinculades a la "repressió" que puguin necessitar-ho, ha especificat Mundó. Així mateix, ha assegurat que l'objectiu principal de la reclamació és que l'Estat "reconegui l'error" de tenir-lo en presó preventiva de forma "injustificada".

Mundó va ingressar a la presó el 2 de novembre del 2017, juntament amb altres membres del Govern de Carles Puigdemont, per ordre de l'Audiència Nacional i després que la Fiscalia General de l'Estat presentés una querella per rebel·lió, sedició i malversació de fons públics per l'1-O. En va sortir el 4 de desembre, 33 dies després, després que el Tribunal Suprem assumís la causa.



En l'escrit presentat al Ministeri de Justícia, Mundó ha argumentat que va patir "indegudament" la presó preventiva perquè ha estat "absolt en sentència ferma de qualsevol delicte que tingui aparellada la pena de privació de llibertat". El Suprem el va jutjar pels delictes de desobediència i malversació de fons públics, però la sentència el va absoldre d'aquest últim. El Suprem el va condemnar a un any i vuit mesos d'inhabilitació pel primer delicte.



L'exconseller ha basat la seva reclamació en l'article 294 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i en una sentència del Tribunal Suprem de l'octubre del 2019 que estableix que la presó preventiva indeguda dona dret a indemnització al perjudicat "en tots els supòsits d'absolució per qualsevol causa o d'arxiu".

Afectació familiar i laboral

Mundó, que tenia 41 anys quan va ingressar a presó, estava casat i tenia tres fills, ha concretat en l'escrit la contribució al total d'ingressos a la unitat familiar que aportava en aquell moment, les sis visites que la seva dona va fer a la presó d'Estremera –un d'elles amb els fills-, i l'afectació que estar a la presó va tenir en l'àmbit familiar. Així, ha explicat que tant els seus pares, com la seva parella, com els seus fills a l'escola, "van haver de suportar innumerables comentaris sobre la situació processal i l'empresonament".



En el cas dels fills, ha argumentat que aquests comentaris han estat "especialment perjudicials en la mesura que afecta la seva estabilitat emocional" i el seu "rendiment i benestar escolar". També que les visites a la presó han estat "especialment perjudicials i doloroses", amb viatges de 1.264 quilòmetres. Davant d'aquestes situacions, ha afegit, van recórrer a l'ajuda de psicòlegs.

Pel que fa a les circumstàncies laborals, Mundó ha al·legat que en el moment d'ingressar a presó exercia d'advocat per compte aliè en una empresa, però que el seu contracte es va suspendre amb el seu ingrés preventiu. Dies abans, Mundó havia estat destituït com a membre del Govern en aplicació de l'article 155.

Mundó ha citat jurisprudència de Tribunal Suprem i del Tribunal Europeu de Drets Humans per al·legar "un dany evident per a la reputació personal, familiar i professional". Tot i que recull dictàmens del Consell d'Estat que estableixen un mòdul de 120 euros per dia de privació de llibertat, Mundó ha considerat que en el seu cas s'acrediten "circumstàncies especials". Per això, ha considerat que hi ha "raons fonamentades" per incrementar l'import bàsic que "justifiquen" la petició de 12.000 euros per danys morals.



En declaracions des del bufet on treballa, Mundó ha assegurat que l'objectiu principal de la reclamació és que l'Estat "reconegui l'error" de tenir-lo en presó preventiva de forma "injustificada". Ha destacat que és "evident" que cap quantitat podrà reparar el fet d'estar "assenyalat amb el dit com a delinqüent i ser privat de llibertat" i per això ha insistit que l'objectiu és el "reconeixement". "Mai hauria d'haver entrat a la presó", ha afirmat.