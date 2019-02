"Llibertat, Justícia i Democràcia" ha estat el lema escollit pels organitzadors d'un acte que ha reunit mig miler d'alcaldesses i alcaldes d'arreu de Catalunya per exigir un judici just pels dirigents independentistes processats pel Tribunal Suprem.



"Avui, aquí, volem ser l'antítesi de la manifestació" convocada aquest mateix diumenge a Madrid per PP, Cs i Vox, ha dit el president de l'Associació Catalana de Municipis, David Saldoni, que ha volgut transmetre un missatge de suport als familiars dels presos i el conjunt de persones represaliades.

"Si avui som aquí no és per ideologia, sinó per transmetre el que pensa la gent". "La gent dels nostres municipis vol decidir votant", ha assegurat Saldoni.



L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha volgut cloure l'esdeveniment remarcant que no es tractava d'un acte independentista, ha proclamat que es tractava d'un "acte d'humanitat".

Colau havia obert la trobada municipalista amb una defensa de la diversitat com a valor, dels drets humans fonamentals i del camí del diàleg per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. "Aquells que avui es manifesten contra el diàleg marquen el camí de la involució. Els que volem diàleg som majoria".



L'alcaldessa també ha expressat el seu suport als "líders polítics que es troben injustament empresonats".

Un judici just és incompatible amb el fet que es permeti a l'extrema dreta la seva utilització com una eina de propaganda política, ha explicat Colau, a més d'insistir en la necessitat de garantir el seu dret a la defensa, que les condicions d'empresonament posen en qüestió. "Reivindiquem la llibertat immediata dels presos", ha manifestat.



En nom de l'Associació Catalana pels Drets Civils, Laura Masvidal, companya de qui va ser tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona i posteriorment conseller d'Interior, Joaquim Forn, ara empresonat, ha afirmat que "la unitat entre els defensors de la llibertat i la justícia s'ha fet imprescindible". "L'Estat no vol que ens manifestem i que votem si el vot posa en qüestió l'statu quo", ha explicat, i ha conclòs amb una crida emotiva i política alhora: "Abracem-nos en un sol clam de llibertat i justícia amb la voluntat de no renunciar a res".

Poc abans, s'havien adreçat als assistents sis alcaldesses i alcaldes de diferent signe polític per donar a conèixer un manifest. L'alcalde de Les, Emilio Medan,alcalde de Les; el de Cercs, Jesús Calderer; ​el de Mieres, Enric Domènech; l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos; la de Tortosa, Meritxell Roger, i la de Cambrils, Camí Mendoza, han reclamat un judici just, han denunciat la vulneració de la inviolabilitat parlamentària, de les llibertats de manifestació i expressió, del dret de defensa i altres drets fonamentals, han expressat la seva preocupació pel retrocés de l'Estat de dret i per la manca d'imparcialitat dels jutges, han assenyalat que posar urnes no és cap delicte i han reclamat "una solució política i democràtica a través del diàleg sense condicions".