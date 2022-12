Un municipi del Solsonès s'oposa a la construcció d'un macroparc solar que preveu instal·lar més de 50.000 plaques

L'Ajuntament d'Olius ha posat el crit al cel per la iniciativa d'una empresa amb seu a Madrid que preveu albergar un macroparc solar en aquest petit municipi del Solsonès. Ocuparia gairebé 60 hectàrees i s'instal·larien 51.275 panells solars amb una potència de 30 megawatts entre els paratges de Torregassa i el Casó. L'alcalde, Toni Màrquez, denuncia que el projecte "col·lapsaria la sortida energètica de la comarca".

En aquest sentit, el batlle relata que la subestació elèctrica a la qual s'hauria de connectar la planta té una "capacitat limitada" i "només amb aquest projecte ja quedaria col·lapsada". Això, segons Màrquez, impossibilitaria que "qualsevol altre empresa del territori o particular pugui fer cap altre parc petit". De fet, el mateix Ajuntament d'Olius té un projecte entre mans per crear dos petits parcs solars en terrenys municipals.

El consistori i la CUP ja han anunciat que presentaran al·legacions per reclamar que les hectàrees del parc es redueixin, com a mínim, a la meitat. Els cupaires critiquen l'impacte mediambiental i l'afectació a masies de la zona.

Unanimitat comarcal

Màrquez diu que a nivell comarcal hi ha unanimitat en què aquests macroprojectes "no són interessants per al territori". "Volem projectes més petits i mesurats que donin capacitat a empreses i veïns de la zona", assenyala l'alcalde, que s'ha mostrat contundent a l'hora d'assegurar que "no són mètodes mafiosos, però gairebé, perquè es tracta d'empreses que es dediquen a evitar que la resta pugui beneficiar-se de projectes més mitjans" o petits. Des d'Olius es mostren partidaris de la implantació de les renovables però "amb mesures per poder limitar la quantitat de plantes i la seva dimensió".

Si comencem a posar molins i parcs solars, el Solsonès perdrà tot el seu encant

De fet, si el macroparc tira endavant l'Ajuntament d'Olius també se'n veuria beneficiat econòmicament per l'impost de construccions i obres que hauria de pagar l'empresa i per l'aportació anual que hauria de fer al consistori. Això, però, segons el seu alcalde no ha de prevaldre per davant "de la comarca, el paisatge i la gent que hi viu". "Precisament tota la gent que ve de fora valora el paisatge del Solsonès. Si comencem a posar molins i parcs solars perd tot el seu encant", explica el batlle.

Des de l'Ajuntament d'Olius també es queixen de la poca capacitat que tenen per intervenir en projectes com aquests. L'alcalde lamenta que "no hi pintem res" i assegura que "malgrat que la darrera normativa de la Generalitat diu que els particulars i empreses poden participar-hi no és suficient, s'ha de fer un pas més".

La CUP demana suspendre les llicències

La CUP Solsonès s'ha mostrat especialment crítica amb aquest projecte i demana que es retiri. Els cupaires asseguren que el parc tindrà un impacte visual i social molt important. El conseller comarcal de la CUP, Òscar Garcia, deixa clar que al planta tindrà un impacte sobre el paisatge del voltant de Solsona i també se'n veuran afectades directament algunes masies. En un cas concret, una de les masies quedarà totalment envoltada per plaques solars i això "obligarà a fer marxar els seus habitants".

Des de la CUP també discrepen sobre el fet que els ajuntaments estiguin lligats de mans i peus i no puguin fer-hi res. Segons Garcia, "els ajuntaments tenen capacitat per a aturar llicencies d'obres durant un any i, durant aquest temps, guanyen temps per a poder reformar el POUM i poder fixar alguns criteris". Per ells, aquest seria el camí a seguir pels ajuntaments de la comarcai poder definir "on es poden instal·lar els parcs, quina distància han de tenir de les cases o les masies, quina superfície màxima poden tenir, etc.".