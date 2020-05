Municipis petits de la Catalunya Central demanen que no se'ls mantingui en la fase 0 de la desescalada

Amb l'objectiu de reduir el risc de rebrot del coronavirus entre la població, la Generalitat pretén fer la sortida del confinament per fases i la proposta que ha presentat públicament deixa fora la Catalunya Central dels territoris que podrien passar a la fase 1 a partir de dilluns, si el Govern espanyol així ho avala. Malgrat que la taxa de mortalitat a la Catalunya Central és elevada, sobretot per les conseqüències del brot d'Igualada, hi ha pobles com Vilanova de Sau o Espinelves que tenen una densitat de població que no arriba als 10 habitants per quilòmetre quadrat, i gairebé sense casos confirmats de Covid-19. Per això, els alcaldes es mostren crítics amb el fet d'englobar "petits i grans, tots al mateix sac".

L'alcalde de Vilanova de Sau, Joan Riera, ha lamentat que les mesures que es prenen per a municipis més grans sempre els acabin afectant. Per exemple, amb la recomanació del teletreball per mantenir l'activitat en determinats sectors, Riera ha explicat que és una "molt bona mesura" si es disposa de fibra. "D'una altra manera és impossible". En el cas de Vilanova, la fibra de moment és inexistent i apostar pel teletreball amb la infraestructura actual d'ADSL sovint els ha resultat una "odissea".



Riera creu que des de les administracions haurien d'haver donat "més autonomia" a pobles com el seu. Sense tenir cap cas confirmat de coronavirus, la prohibició de sortir a caminar en un municipi que té una densitat poblacional de 5 habitants per quilòmetre quadrat "no s'ha acabat d'entendre". Tampoc ho han entès des d'Espinelves, un altre dels pobles petits de la comarca d'Osona en què hi ha molts carrers "que van a parar al bosc", ha explicat l'alcalde, Joan Manel Claveria. "No ho entenem, però poca cosa hi podem fer", ha afegit.

"Espinelves no és cap gran ciutat ni cap gran poble i les distàncies de seguretat es poden mantenir perfectament", ha explicat el batlle, que creu que haurien d'estar en una fase "molt més avançada" de desconfinament tenint en compte la realitat del municipi. A més, ha posat en dubte que es pugui anar a treballar o a comprar, "però en canvi no es pugui anar a ajudar un parent que està malalt". A Espinelves tampoc han tingut cap cas confirmat de Covid-19.

Des del Montseny, l'alcalde del Brull, Ferran Teixidó comparteix la idea que en municipis petits el ritme del desconfinament hauria de ser diferent, però també admet que "llavors acabaria essent un desconfinament a la carta". El criteri per àrees bàsiques de Salut li sembla raonable i és el que s'ha "d'acatar".



L'alcalde ha explicat que els veïns han seguit les recomanacions de les autoritats per evitar els contagis en relació al confinament, encara que viuen en ple parc natural. Un dels moments que més ha preocupat els veïns, ha explicat Teixidó, va ser aquest dissabte, en què es va autoritzar la pràctica de l'esport a l'aire lliure. "Trobem normal que després de 50 dies tancats la gent vulgui sortir, però els primers dies veure tot el trànsit de bicicletes una altra vegada pel Montseny ens va afectar més mentalment". "Nosaltres que hem fet bé el confinament, veient això, ens porta a pensar que potser no som els que hauríem d'estar confinats", ha afegit. En el cas del Brull, no han hagut de comptar cap defunció, si bé han registrat dos positius de persones relacionades amb l'àmbit sanitari.