El mural d'un Messi diví apareix al centre de Barcelona

La passió que desperta el futbolista Lionel Messi traspassa tots els límits coneguts. Messi i la selecció d'Argentina han emocionat el món sencer després de guanyar el Mundial de Qatar d'una forma èpica, un fet que ha tingut repercussió, inclús, en el món de l'art. És el cas, per exemple, de l'artista urbà procedent d'Itàlia TVBOY, que ha pintat un mural d'homenatge a Leo Messi al centre de Barcelona.

Entre el Passeig de Gràcia i l'Avinguda Diagonal s'hi troba la figura un Messi diví, convertit en deïtat, que vesteix la samarreta de l'Argentina. Amb rostre seriós, una barba molsuda i la mirada fixa, porta una medalla molt grossa penjada al coll. Allà s'hi veu un altre ídol del futbol argentí, Diego Armando Maradona, a qui els jugadors de la selecció campiona s'han encomanat per coronar-se amb la seva particular tercera Copa del Món.

I a la mà dreta, el gran trofeu del Mundial. "La copa més desitjada per tots els futbolistes", deia el propi Messi després del partit en el qual va aconseguir el títol que culmina la seva col·lecció personal. L'artista TVBOY, en un missatge a Twitter, ha compartit la fotografia del mural amb el missatge "Sant Lionel. Guanya Argentina, guanya el Sud del Món".

Amb aquest mural, l'autor emula una imatge bíblica de Jesucrist, convertint a Messi en el fill de Déu i jugant amb el concepte de la divinitat per definir a un dels jugadors més influents del món del futbol, anteriorment a les files del Futbol Club Barcelona i actualment al París Saint Germain.

I no és pas la primera vegada que TVBOY utilitza a Lionel Messi d'inspiració. Fa tot just una setmana, l'artista urbà dedicava un altre mural a l'astre argentí per fer un crit al cel a favor de la tolerància dels drets LGTBIQ+.

Messi i Mbappé, un petó abans de la final

En aquella ocasió, just abans de la final del Mundial entre Argentina i França, el pintor italià representava a Messi i Mbappé, icones i referents de les dues seleccions, abraçats, fent-se un petó als llavis i portant un braçal de capità amb la bandera de l'arc de Sant Martí. El missatge que acompanyava la pintura era clar i directe: "Que l'amor triomfi per sobre de tot!".

Curiosament, la protesta d'aquella ocasió va fer evident que l'amor no sempre està per sobre de tot, i que el respecte per a la llibertat individual de les persones no és una prioritat per a alguns. La figura de Messi i Mbappé va ser vandalitzada, amb un esquitx de pintura blanc que els tapava les cares, amagant el petó, i que també ocultava els braçals. L'artista va tornar a penjar la foto del mural, aquest cop vandalitzat, per fer una crida contra l'homofòbia.

TBVOY destaca pels seus murals de carrer on fa servir personatges icónics per dur a terme reivindicacions sobre temes socials. Entre algunes de les seves últimes obres hi trobem una protesta contra l'opressió de les dones de l'Iran, amb la princesa Jasmín de la pel·lícula Disney Aladdin; una crítica als drets socials que vol retallar l'actual primera ministra italiana, Giorgia Meloni; i homenatges a la presentadora i cantant Raffaella Carrà i a la difunta reina Elisabeth II d'Anglaterra.