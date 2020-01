La cantant catalana Rosalía ha aconseguit el primer premi Grammy de la seva trajectòria ja plena d'èxits en emportar-se el gramòfon daurat al millor disc llatí de rock, urbà o alternatiu pel seu àlbum El mal querer.



En un emocionat discurs en català, castellà i anglès, la cantant de Sant Esteve de Sesrovires ha reconegut com "un honor" rebre aquest premi, però ha remarcat que el que de veritat la emocionava era poder actuar en directe en els Grammy.

"Mil gràcies. I felicitats a tots els altres nominats. Realment us admiro. És un honor haver estat a la mateixa categoria que vosaltres." "Això significa molt per a mi", ha assegurat Rosalía, que ha dedicat el premi a la seva família i ha manifestat agraïment als qui han "abraçat" el seu projecte.

Amb una projecció internacional cada cop més gran, la cantant catalana havia estat coronada prèviament en els Latin Grammy, uns premis que també se celebren als EUA però que depenen d'una altra institució: 'Academia Latina de la Grabación'.



En aquests reconeixements, Rosalía va guanyar el 2018 dos premis (millor cançó alternativa i millor fusió/interpretació urbana, totes dues per Malamente; i l'any passat va ser la gran triomfadora amb tres distincions (àlbum de l'any i millor àlbum vocal pop contemporani, els dos per El mal querer, i millor cançó urbana per Con altura.

El madrileny Alejandro Sanz també ha obtingut un Grammy, en aquest cas al millor disc de pop llatí per #ELDISCO, però no es trobava a Los Angeles (els EUA) per a rebre-ho en persona.

No tengo mejor forma de decir que hoy QUISIERA ser y estar en los #GRAMMYs para agradecer la nominación de #ELDISCO al #MejorÁlbumPopLatino

Suerte a todos los nominados. Que la música invada esta noche @RecordingAcad pic.twitter.com/Upg7hC3tdc — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) January 26, 2020

Marc Anthony amb Opus i Aymée Nuviola amb A Journey Through Cuban Music han empatat en la categoria de millor disc de tropical, per la qual cosa tots dos han estat proclamats guanyadors.



D'altra banda, Mariachi Los Camperos ha guanyat en la categoria de millor disc de regional mexicà, i Chick Corea & The Spanish Heart Band ha obtingut el Grammy al millor disc de jazz llatí.



També va haver-hi alegries per als llatins en apartats no exclusivament de ritmes iberoamericans dels Grammy. D'aquesta forma, els mexicans Rodrigo i Gabriela han guanyat el Grammy al millor disc instrumental contemporani per Mettavolution.



I el mestre veneçolà Gustavo Dudamel s'ha emportat al costat de la Filharmònica de Los Angeles el premi a la millor actuació d'una orquestra per Norman: Sustain.

Billy Elish, guanyadora de la nit

Més enllà de la representació llatina, la guanyadora indiscutible de la nit ha estat la cantant Billy Elish. Amb només 18 anys, ha guanyat totes les candidatures a les quals estava nominada: àlbum de l'any, gravació de l'any, cançó de l'any i millor nova artista. Només una artista en la història dels Grammy havia aconseguit aquesta gesta, Christopher Cross el 1981. Per tant Elish no és la primera dona en aconseguir el gran pòquer dels Grammy, però sí la més jove.



Convertida en un insòlit huracà musical que està arrasant allà per on passa, la jove estatunidenca va guanyar el diumenge cinc Grammy en total (també va sumar el guardó de millor disc de pop vocal) i Finneas, el seu germà i inseparable company artístic, es va fer amb dos més pel seu compte: productor de l'any i millor enginyeria d'un àlbum. Els altres dos vencedors de la nit van ser Lizzo i Gary Clark Jr, amb tres premis per cap.