El MWC, una cita tradiconalment acompanyada d'anuncis de vaga

El Mobile World Congress (MWC), que enguany se celebra del 25 al 28 de febrer, s'ha convertit en una mena d'imant per a la convocatòria de vagues, sobretot lligades a l'àmbit de la mobilitat. La celebració d'un esdeveniment d'impacte mundial -és el principal congrés de telefonia mòbil del planeta i supera els 100.000 assistents- garanteix l'altaveu a determinades protestes laborals, de manera que pràcticament cada any un o altre col·lectiu anuncia una vaga durant el MWC. Una altra cosa és que la protesta s'arribi finalment a portar a terme, ja que en més d'una ocasió les negociacions d'última hora han servit per desconvocar-la. Aquest 2019 no serà una excepció, ja que tant el sector del taxi com els vigilants de seguretat de l'aeroport del Prat podrien protagonitzar aturades durant aquells dies.



Elite Taxi, l'associació majoritària en el sector, va avisar fa uns dies que es plantejava convocar una vaga durant el MWC, sense descartar una vaga indefinida, si la Generalitat no inclou a la llei catalana que regularà els vehicles de lloguer amb conductor (VTC) la precontractació obligatòria del servei amb almenys 12 hores d'antelació i el retorn a la base quan no transportin viatgers. Dilluns, però, els representants de les diferents associacions del sector es van reunir amb el Departament del Territori i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per abordar precisament la regulació dels VTC. Tot i que la normativa no està tancada, Alberto Álvarez, portaveu d'Elite Taxi, va reconèixer que van trobar-se amb "voluntat política" per incorporar a la normativa "el que hem demanat", de manera que ara mateix sembla complicat que hi hagi vaga.

L'altre col·lectiu que pretén mobilitzar-se aquells dies, i de fet ja ha convocat vaga, és el dels vigilants de seguretat de l'aeroport del Prat. En concret, han convocat una aturada des del 24 de febrer fins al 3 de març per reclamar millores laborals a Trablisa, l'adjudicatària del servei des del juny de l'any passat. La plantilla, formada per 480 persones, reclama més personal a l'aeroport, fer els descansos corresponents i més formació. De moment s'ha demanat la mediació a la Generalitat per buscar sortides al conflicte.

2016, la vaga que va indignar John Hoffman



En les edicions dels dos darrers anys del MWC no hi va haver cap vaga significativa, si bé els contextos van ser totalment diferents. L'edició de l'any passat va estar marcada per l'aplicació del 155 sobre la Generalitat, de manera que les principals autoritats del Principat eren l'aleshores delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. El sopar previ a la inauguració de la fira, celebrat al Palau de la Música, va estar marcat per les protestes al centre de Barcelona per la presència, entre d'altres, del rei Felip VI.



El 2017, en canvi, els treballadors del Metro de Barcelona van decidir, en una votació ajustada, no convocar vaga durant el MWC, en plenes negociacions del conveni col·lectiu de la plantilla amb TMB. Si una edició del certamen va estar marcada per les protestes laborals va ser la del 2016, quan va haver-hi vagues al Metro i als autobusos de Barcelona -parcials, en aquest cas-, entre d'altres. La protesta més important va ser la dels treballadors del Metro, que va desenvolupar-se durant dues de les quatre jornades del MWC i van indignar John Hoffman, el conseller delegat de GSMA, l'entitat organitzadora de la fira. Hoffman va arribar a fer el numeret de no assistir a la inauguració del MWC al costat de la resta d'autoritats.

Durant la fira també van haver-hi aturades de dues hores al busos de Barcelona -justament els dos dies que no hi havia vaga al metro-, a Adif, per denunciar la falta de plantilla i les externalitzacions; i a Renfe, per reclamar major seguretat per als treballadors. En canvi, uns dies abans del MWC, Generalitat i treballadors van arribar a un acord per desconvocar la vaga a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), que estava negociant la renovació d'un conveni que acumulava cinc anys d'endarreriment.



El 2015 no va haver-hi protesta, mentre que el 2014 es va limitar a una protesta d'un sindicat minoritari de TMB. El 2013 va estar marcat per la vaga de fam d'una quinzena de treballadors de Telefónica i d'empreses subcontractades per la principal multinacional espanyola de telecomunicacions en protesta contra l'acomiadament de treballadors que estan de baixa per malaltia i la precarització de les condicions laborals a l'empresa. El 2012 tant els treballadors del Metro com els dels Autobusos de Barcelona havien decidit convocar una vaga durant el MWC, però finalment van arribar a un acord amb TMB per desconvocar-les a última hora.