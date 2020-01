L'escriptora, guionista i professora barcelonina Laia Aguilar ha guanyat la 52 edició del Premi Pla de prosa en català amb la seva novel·la Pluja d'estels.



Aguilar s'havia ocultat en la convocatòria del premi sota el pseudònim de Marina Creus i havia presentat la seva novel·la amb el títol fictici 'Uns dies amb els amics'.



El jurat del Pla, guardó al qual s'havien presentat un total de 38 obres, estava integrat per Rosa Cabré, Antoni Pladevall, Genís Sinca, Àlex Susanna i Glòria Gasch; i la dotació del premi és de 6.000 euros.

La novel·la es basa en la història d'un grup d'amics que ronden els 40 anys i que es troben amb l'excusa de contemplar una pluja d'estrelles en una casa idíl·lica davant del mar, al Cap de Creus (Al Empordà).



Cap d'ells s'imagina com acabarà la nit, i durant la trobada es diverteixen i comparteixen confidències, afloren gelosia, històries d'amor i un fet del passat sense resoldre.

Laia Aguilar (Barcelona, 1976) es va llicenciar en Comunicació Audiovisual per la Universitat Ramon Llull i és professora de l'Escola d'Escriptura del Ateneu Barcelonès, a més de guionista de sèries de televisió com El cor de la ciutat, Ventdelplà, Infidels, El Príncep o Merlí.



Com a narradora, Aguilar havia publicat fins ara llibres infantils i juvenils com Les bruixes de Viladrau, Pare de família busca... o Wolfgang, amb la qual va guanyar en 2016 el Premi Carlemany pel foment de la lectura.



Aguilar és la desena dona que guanya el Josep Pla. Fins ara, nou dones havien estat guardonades amb el premi: Teresa Pàmies, Maria Àngels Anglada, Olga Xirinacs, Maria Mercè Roca, Carme Riera, Isabel Olesti, Empar Moliner, Eva Piquer i l'última, Llucia Ramis, l'any 2010. Aquesta mateixa nit ha animat a les dones escriptores, i a les que ho puguin ser en el futur, a escriure més i més i presentar les seves obres a premis literaris.

Un al·legat en favor de la bondat

L'escriptora madrilenya Ana Merino ha guanyat el Premi Nadal d'enguany amb la seva primera novel·la, El mapa de los afectos, que havia presentat sota el títol fictici de 'Campos de fuerza' i oculta sota el pseudònim de Susan Storm.



Merino competia amb els altres quatre finalistes seleccionats entre les 351 obres presentades al guardó més antic de les lletres hispanes.



El jurat del Premi Nadal, dotat amb 18.000 euros i convocat per Ediciones Destino, estava format per Alicia Giménez Bartlett, Care Santos, Lorenzo Silva, Andrés Trapiello i Emili Rosales.

El mapa de los afectos, que es publicarà el pròxim 4 de febrer, és, segons que ha explicat la seva autora, una novel·la en la qual els personatges que l'han inspirat "són genuïnament bons", perquè creu en la bondat i considera que "la novel·la pot ser considerada un al·legat a favor de la bondat".



Aquesta bondat, ha dit, "alimenta una percepció del món que ens ajudarà a tots a tirar endavant".



La novel·la arrenca amb una mestra de preescolar que té dubtes sentimentals i que està treballant amb un nen de 5 anys que sofreix molt després que la seva mare hagi desaparegut de manera sobtada.



En la novel·la de Merino, els seus personatges van evolucionant en una geografia de diversos continents, els Estats Units, Espanya, el món dels veterans de guerra, i ells es van enfrontat a aquestes dificultats: "M'interessa veure com evolucionen aquests personatges i vull jugar sobre com interactuen les persones".

Ana Merino va viure llargues temporades a Lleó durant la seva infantesa i va estudiar un any de la seva carrera en la Rijksuniversiteit de Groninga (Països Baixos) i es va llicenciar el 1995 en Història Moderna i Contemporània per la Universitat Autònoma de Madrid.



Merino, que és també poetessa, va viure també Columbus, EUA, entre els anys 1995 i 1997, mentre ensenyava al departament d'espanyol de l'Ohio State University i estudiava un màster en literatura Espanyola i Llatinoamericana.

Especialista en teoria i anàlisi del còmic, la guardonada amb el premi Nadal va bolcar aquesta especialitat en els seus assajos Diez ensayos para pensar el cómic (2017) i El cómic hispànico (2003), que analitza les projeccions culturals i ideològiques del còmic a partir d'obres mexicanes, cubanes, argentines i espanyoles.



El 1994 va obtenir el Premi Adonais amb el seu llibre poètic Preparativos para un viatge, un gènere en el qual ha publicat nombrosos volums com Los días gemelos, La voz de los relojes, Juegos de niños (premi Fray Luís de León), Curación, El viaje del vikingo soñador o Los buenos propósitos.

Ha escrit també obres de teatre com Salvemos al elefante o La redención o l'àlbum il·lustrat Martina y los piojos.



Es dóna la circumstància que Merino és la parella del també escriptor Manuel Vilas, que va ser finalista en l'última edició del Premi Planeta, fallada el mes d'octubre passat.