Neix a Barcelona l’Oficina Ciutadana de la Cultura, un espai per donar suport i assessorament al teixit cultural

Amb l’objectiu de crear xarxes de suport per als professionals de la cultura, l’Ajuntament de Barcelona ha presentat un segon paquet de mesures. Algunes son econòmiques, d’altres serveixen per ordenar totes les incerteses i problemàtiques que comporten les noves mesures de seguretat, i d’altres consisteixen en reconvertir espais per adaptar l’ecosistema cultural de la ciutat a l’escenari que tindrem quan s’acabi el confinament.

L’impacte de la Covid-19 al món de la cultura ratlla la tragèdia per això la nova bateria de mesures impulsada per l’Ajuntament suposa una nova inversió addicional de 1,67 milions d’euros que se suma als 1,83 milions d’euros del primer pla de xoc. (Els 3 milions i escaig d’euros pressupostats pel Festival Grec es mantenen). Dins les mesures econòmiques també detaquen els 500.000 euros que es destinaran per finançar nous projectes culturals pensats per adaptar les propostes i els espais culturals a l’etapa post-Covid. (La convocatòria s’obrirà la primera quinzena de juny).

Nova Oficina Ciutadana de la Cultura

Per tal de respondre i vehicular les necessitats del sector, s’obrirà una Oficina

Ciutadana de la Cultura. S’ubicarà als baixos del Palau de la Virreina (on hi

ha l’actual oficina de Tiquet Rambles i serà un espai d’acollida per donar

suport i assessorament al teixit cultural de la ciutat. S’obrirà al juny, i en una

implementació de serveis progressiva procurarà adaptar-se a les necessitats

del sector, sense deixar la venda d’entrades i el servei de 'Lastminute', i la

informació sobre l’oferta cultural de la ciutat. En aquesta fase inicial de

l’oficina s’oferirà assessorament directe sobre la convocatòria extraordinària

de subvencions i altres ajuts municipals. També es facilitarà atenció

personalitzada als diferents usuaris que ho requereixin sobre temes

relacionats amb la implementació de les mesures del pla de xoc, i altres

recursos a l’abast del sector que es poden aconseguir a través d’altres

administracions.

El Grec 2020 alçarà el teló amb espectacles de 15 euros

El Festival Grec 2020 serà el mirall de la recuperació cultural de la ciutat amb

un programa que inclourà 80 produccions donant resposta a la necessitat de

dinamitzar el sector artístic de proximitat (50 són coproduccions i 15 espectacles reprogramats). Malgrat s'havia avançat que s'allargaria durant el mes d'agost, finalment es vol celebrar majoritàriament al juliol. El Grec que manté el pressupost de 3,3 milions d'euros d'anteriors edicions, s'està fent a mida per donar suport a companyies locals. La idea és oferir un Grec inclusiu que tindrà en compte les dificultats econòmiques que pot patir la ciutadania a la tornada del confinament, amb espectacles de preu únic a 15 euros i preu reduït de 5 euros per als espectacles familiars. Un festival que concentrarà bona part de la seva activitat al Teatre Grec, Teatre Lliure, Mercat de les Flors i TNC. Però que enguany també suma espais com el MNAC, CCCB, MACBA, El Born CCM i Museu Marítim. L’aforament en aquests espais serà el que les autoritats sanitàries fixin, i el Teatre Grec acollirà públic en funció de les condicions que estableixin les autoritats sanitàries.

Mesures per impulsar la música en directe

El nou projecte Sala Barcelona habilitarà espai públic per reactivar la

música en directe a la ciutat. L’actual situació derivada per la Covid-19 fan molt difícil la sostenibilitat econòmica d’aquestes activitats musicals. Per això, i amb la voluntat de reactivar l’activitat econòmica i social de la música en directe a Barcelona, l’Anella Olímpica i els auditoris del Fòrum es posaran a disposició de la música en viu durant els mesos de juny, juliol i agost, sempre que el desenvolupament de les fases de desconfinament ho permetin. (S’està treballant la programació amb les sales de la ciutat).

De les mesures presentades aquest divendres per l’Ajuntament també destaca la reconversió de la Sala Barts en la nova Casa de la Música, un cop finalitzi la seva concessió a l’abril de 2021. La nova Casa de la Música vol ser un equipament per donarsuport a la programació artística que asseguri el valor públic de l’espai.

Establir uns criteris generals per a les activitats culturals

L’objectiu d’aquesta mesura ha estat la de generar una guia dinàmica amb una actualització continuada que analitzi les problemàtiques específiques de cada tipologia d’aquests actes culturals. Aplega un seguit de criteris perquè es puguin realitzar, adaptats tots a les mesures bàsiques de protecció i prevenció davant de possibles contagis per la Covid-19, fins i tot abans de que hi hagi una situació de normalitat i sempre mitjançant un contrast i autorització prèvia per part de Protecció Civil i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). D’aquesta manera, biblioteques, centres cívics, i espais destinats a les arts escèniques tindran un punt per consultar i demanar assessorament sobre com executar les mesures de seguretat establertes. El document, un cop validat per l’autoritat sanitària es farà públic i estarà disponible perquè tothom en pugui fer ús i ser una guia vàlida per unificar criteris i solucions.

Campanya de comunicació per recuperar la confiança

La por a posar-se malalts pot frenar la reactivació cultural, per això l’Ajuntament ha decidit impulsar una campanya de comunicació per generar confiança a la ciutadania per tornar als espais culturals. En aquest sentit, també es posa en marxa un nou portal web: barcelona.cat/suportalacultura que pretén ser un punt d’informació que concentri tot el que l’Ajuntament i la resta d’administracions públiques han posat a l’abast per ajudar als sectors culturals, tant en ajuts directes com en assessorament. El portal es podrà consultar a partir del proper dilluns 18 de maig.