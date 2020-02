Neix una campanya per fer pressió a l’Estat i que se sumi al Tractat de Prohibició d’Armes Nuclears

L'ONG Fundipau i la Xarxa d'Alcaldes i Alcaldesses per la Pau, membres de la Campanya Internacional per l'Abolició de les Armes Nuclears (ICAN), han donat avui el tret de sortida a la campanya de sensibilització "Construïm la pau, de les ciutats al món", que vol ser una eina de pressió per tal que l'Estat se sumi al Tractat de Prohibició d'Armes Nuclears.



La iniciativa demana a les ciutats que aprovin una moció sobre les armes nuclears de suport al Tractat i així "pressionar l'Estat" a avalar-lo, ja que necessita la ratificació d'un mínim de 50 països per entrar en vigor. De moment, s'hi han sumat 35, dels quals només cinc són europeus: San Marino, Ciutat del Vaticà, Irlanda, Àustria i Liechtenstein.



La campanya la conformen set municipis catalans, entre els quals Barcelona i Granollers, i sis de la resta de l’Estat, com Saragossa, La Corunya i Cadis.

Un desastre humanitari

La vicepresidenta de Fundipau, Carme Suñé, ha confiat en què la iniciativa ajudi a incidir de forma més directa sobre els estats, i ha destacat l'enfocament humanitari d'ICAN perquè considera que les discussions no s'han de centrar en la seguretat dels estats, sinó en el desastre humanitari que provocaria una explosió nuclear: "No hi hauria resposta humanitària possible", ha afirmat.



L'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, ha animat a les ciutats a dir que és necessari eliminar les armes nuclears i ha instat els estats a "perdre la por davant les potències i els constructors d'armes". Mayoral, que forma part de la Xarxa d'Alcaldes i Alcaldesses per la Pau, ha apostat perquè la veu de la ciutadania arribi a l'Estat a través dels municipis.



La presentació ha comptat amb el videotestimoni de Setsuko Thurlow, supervivent de la bomba atòmica d'Hiroshima i activista d'ICAN, guardonada amb el Premi Nobel de la Pau 2017.