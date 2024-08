Neix EsmorzApp, una aplicació mòbil amb ressenyes i un mapa de llocs on fer un esmorzar de forquilla

Si us agrada esmorzar de forquilla, probablement us interessarà instal·lar al vostre dispositiu mòbil la nova aplicació EsmorzApp, que permet descobrir sobre el mapa i llegir les ressenyes de diversos indrets on fer un d'aquests àpats, especialment centrat als Països Catalans. Es tracta d'una iniciativa el lloc web d'Esmorzars de Forquilla, que ara es traslladarà a aquesta aplicació disponible per a Android i iOS. En tots dos casos és gratuïta, no cal registrar-se i no conté publicitat de cap mena.

L'aplicació és "un pas més" d'aquest projecte que recull més d'un miller de llocs on esmorzar de forquilla, i ha estat creada per la desenvolupadora gironina Brothapps, segons han detallat a través del seu compte a X. "És una eina molt més útil que no pas el mapa" del web, insisteixen. Ara té més funcionalitats, com poder donar l'opinió sobre el local, pujar fotos, fer una llista amb els llocs preferits o puntuar els locals segons uns criteris predefinits.

"Més endavant, estudiarem com articulem el tema de les ressenyes a l'app", afegeixen. I és que aviat ja no serà possible pujar llocs al mapa i els usuaris ho hauran de fer mitjançant l'app, ja que el mapa que hi haurà al web s'alimentarà dels llocs que hi hagi al de l'aplicació. El web continuarà actiu "mentre sigui útil d'alguna manera", asseguren.

Després de les primeres hores disponible, l'aplicació ja ha superat aquest dimarts al matí les 5.600 descàrregues. Això ha permès a EsmorzApp situar-se entre les aplicacions de la categoria Menjar i beure més descarregades. "Si tot va bé a la primavera publicaré un llibre sobre els esmorzars de forquilla", avança l'impulsor. Els seus milers de seguidors han celebrat les notícies a través de les xarxes socials.

Va com que esteu tan efervescents, us diré que gràcies a tots vosaltres, l'app ja acumula 5.600 descàrregues. En fi, que l'esteu fent grossa... molt grossa. Ja som la 2 app més descarregada de la categoria Menjar i beure, i la 63 de totes les apps gratuïtes. pic.twitter.com/W3exeqZRds — Esmorzars de Forquilla (@Esmorzarsdefor1) August 20, 2024

La iniciativa d'Esmorzars de Forquilla

El setembre de 2021, el periodista Albert Molins va posar en marxa el portal esmorzarsdeforquilla.net, un web col·laboratiu que es basa un mapa on trobar llocs per esmorzar de forquilla. Des de llavors i fins ara mateix, el mapa ha rebut prop de 4 milions de visites, i conté més de 1.200 llocs on poder fer aquest àpat, també gràcies a les aportacions dels usuaris, segons detallen a través de la xarxa X.