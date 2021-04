Neix Impacte!, un festival de cinema dedicat als Drets Humans

Caminar fins a la platja, ficar-se a l’aigua i extreure sorra amb les seves pròpies mans, dia rere dia, és la feina clandestina que s’han buscat un grup de 300 dones de Tarrafal (Illa de Santiago, Cap Verd) per sobreviure i poder mantenir la família. Aquest és el tema del documental Dones de sorra, d’Agustín Domínguez, que forma part de la programació d’Impacte!, el festival de cinema i drets humans de Catalunya. Un festival que vol donar visibilitat a les injustícies i abusos que pateixen moltes persones, i que tracta temes tan candents com la migració, la pobresa, l’empoderament femení i els crims d’Estat.



L’Impacte! ha nascut amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadana sobre tres grans temes: la justícia global, el desenvolupament sostenible i els drets humans a través dels mitjans audiovisuals i multimèdia. El debut del festival ha estat en format híbrid, ha tingut una primera part presencial repartida entre els Cinemes Girona de Barcelona, el Cinema Truffaut de Girona, l’ScreenBox de Lleida i el CineBaix de Sant Feliu de Llobregat, on s’ha projectat una selecció de 10 curtmetratges i 10 llargmetratges, acompanyats de diversos debats i cinefòrums.

Però bona part del gruix del festival és en línia, i fins al 25 d’abril a

a través de Filmin i de la mateixa plataforma habilitada al web del festival, es pot gaudir d’una programació on totes les peces tenen com a tema principal la justícia global i els drets humans. Els films programats provenen de filmografies d’arreu del món (22 nacionalitats diferents) i, destaca, que 16 pel·lícules han estat dirigides per dones.



Entre les peces que es poden veure ressalta Iranian Lives Matter, una peça anònima i experimental rodada durant el confinament de la Covid-19, que denuncia l’assassinat policial de 1.500 iranians; el documental mexicà La zozobra, de Pablo Cruz Villalba, que denuncia les conseqüències laborals i ecològiques del capitalisme més salvatge; o la pel·lícula equatoriana La mala noche, l’òpera prima de Gabriela Calvache, que s’ocupa del que hi ha rere les màfies que exploten sexualment a dones i infants.

A la tardor, una filmoteca en línia dedicada als drets humans

Després d’aquesta primera edició organitzada per l’Associació Impacte. Cinema i Drets Humans, l’objectiu és oferir cada any una bona tria de pel·lícules que combinin l’interès del contingut amb la qualitat cinematogràfica. D’aquesta manera es proposen continuar estimulant el debat i la consciència social vers la qüestió dels drets humans amb compromís, empatia i mirada crítica.



Però n’hi ha més. Els organitzadors del festival tenen previst posar en marxa una Filmoteca en línia de pel·lícules de drets humans, que reunirà una creixent col·lecció de pel·lícules internacionals, subtitulades al català. Amb el suport de la Fundació.Cat, la Filmoteca en línia dels drets humans serà una iniciativa adreçada tant a la comunitat que treballa els drets humans, la pau i la justícia global; a la comunitat educativa, com a totes les persones interessades en el futur de la humanitat.